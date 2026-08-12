長征系列發射661次 成功率高

大陸十日晚間使用長征七號甲運載火箭發射中星四Ｂ衛星失敗，具體原因仍在排查。長征系列是中國大陸自主研發的運載火箭，承接了包括載人航天、探月等大陸航太大部分發射任務，也是在國際太空競爭中展現戰略獨立性的重要基石。

自一九七○年長征一號成功將大陸第一顆人造衛星東方紅一號送上太空開始，大陸便有自主運載能力。在國際航太技術封鎖下，長征火箭確保大陸不必仰人鼻息，能獨立開展各類太空活動。

長征系列火箭承接了大陸航太大部分發射任務，包括載人航天工程、探月工程、北斗衛星導航系統等，也可用於國際衛星發射。根據中國航天科技集團統計，截至本月四日，長征系列火箭已發射六六一次，發射成功率高居世界前列。從早期一年發射一兩次，到如今每年數十次的高密度發射常態化，長征火箭為大陸航太基礎設施（如通訊、遙測、氣象衛星）的快速構建提供了穩定可靠的運輸保障。

隨著全球商業太空競爭加劇，長征系列近年也積極推動技術升級與轉型，包括著眼於可重複使用火箭技術與商業化發射，藉此降低發射成本，以應對未來龐大的低軌衛星星座組網需求。

長征七號甲運載火箭是在長征七號基礎上改進的新一代中型高軌液態燃料綑綁式運載火箭，主要用於高軌道衛星發射任務，其從型號開始論證到首飛火箭具備出廠條件僅用時廿二個月，填補了大陸對地球同步轉移軌道五點五至七公噸的運力空白。火箭全長六十點一公尺，起飛重量約五七三噸，具備一箭一星、一箭雙主星發射能力。在十日發射失利之前，長征七號甲火箭已先後成功執行十餘次任務，包括七月廿九日成功發射天鏈三號○一星。