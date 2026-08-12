陸航太今年4度失利…火箭長征7號 升空85秒後爆炸

中國大陸長征七號甲運載火箭執行「中星四Ｂ衛星」發射任務十日晚間失敗，火箭點火升空約八十五秒後爆炸，官方當晚證實任務失利，具體原因正在分析排查。陸媒進一步披露，原定昨日上午發射的大陸民營火箭「朱雀三號遙二」因此推遲。全球首富馬斯克也關注事件，回應坦言做火箭是極為困難的事。

新華社十日深夜報導，當天晚間八時二分，大陸在海南文昌航天發射場使用長征七號甲運載火箭，發射中星四Ｂ衛星，「火箭飛行異常，發射任務失利」，具體原因正在進一步分析排查。這是該款火箭第十八次飛行，也是二○二○年首飛失利以來的第二次失敗，同時也是大陸航太今年以來的第四次失利。

此次任務搭載的「中星四Ｂ」衛星屬於軍事通信衛星。據多方公開資料，火箭從文昌航天發射場二號發射台點火起飛後初期狀態正常，升空約八十五秒時，於一級飛行階段、一二級分離前突然發生爆炸解體，夜空中出現明顯火球與碎片雲。

路透報導，哈佛大學和史密森學會天體物理中心的天文學家麥克道爾（Jonathan McDowell）根據公開影像分析，火箭在相對較低的高度和速度下完全解體，代表載荷與殘骸均未進入軌道，主要落入相關海域。爆炸時機接近最大動壓點（Max Q）附近，目前尚不清楚是異常直接導致爆炸，還是觸發了飛行終止系統。

身為SpaceX創辦人的馬斯克在Ｘ平台回應相關新聞貼文時稱：「火箭難得要命。這個俗語是有原因的。希望他們能盡快恢復。」

路透指出，調查結論將決定此次故障是僅限於長征七號甲，還是會引發對共用部件、生產製造或發射場作業的更廣泛排查。

長征七號甲火箭十日發射失敗後，陸媒第一財經披露，原定十一日上午發射的大陸民營火箭「朱雀三號遙二」因此推遲。此前根據通告，酒泉衛星發射中心相關空域的臨時管制時段為八月十一日上午七時四十分至八時廿七分。

朱雀三號遙二是大陸民企「藍箭航天」自研的兩級大型可重複使用液態氧甲烷火箭，本次發射將再次進行一級回收試驗，若回收成功，將成為大陸第二款成功回收的火箭，因此受到關注。