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中國與印尼將在台灣以東海域演練 陸委會：嚴正譴責

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
中國海軍第47批護航編隊紅河艦。圖／取自大陸國防部官網
中國海軍第47批護航編隊紅河艦。圖／取自大陸國防部官網

中國大陸國防部今天傍晚宣布，中國與印尼海軍艦艇將於8月中旬，在台灣以東海域舉行通航演練，重點進行通信操演、海上補給等科目。陸委會晚間發布聲明表示，嚴正譴責中共侵犯我國家主權及威脅區域安全的挑釁行徑。

據大陸國防部官網11日傍晚消息，8月中旬，中國海軍紅河艦將與印尼海軍「萊」號護衛艦，在「台島以東海域」舉行通航演練。此次演練將重點展開通信操演、海上補給等科目，旨在提升兩國海軍聯合行動能力，深化雙方務實合作，「共同維護地區和平穩定」。

陸委會晚間發布新聞稿指出，針對共軍宣布將在我東部海域舉行通航演練，大陸委員會強烈譴責中共軍事挑釁舉措，嚴重侵害我國主權及威脅區域安全，呼籲北京當局立即停止此一破壞現狀的危險行徑。

陸委會指出，中共近期接連運用公務船編隊進行所謂「常態化執法巡查」、派遣科研調查船侵入我國專屬經濟海域（EEZ）進行灰色地帶侵擾後，現更企圖藉由與相關國家共同在台灣東部海域進行軍事演習，此舉實為「假演練、真擴張」的政治操弄，企圖對國際社會形塑中共對台灣東部海域具備管轄權的假象，粗暴侵犯我國國家主權與海域權益。

陸委會表示，這些單邊行為充分暴露中共一再無視國際規範，破壞區域和平穩定及挑戰國際秩序，既是兩岸和平穩定的破壞者，更是擾亂區域安全的麻煩製造者。

陸委會強調，我政府將持續嚴密監控周邊情勢，採取必要且適當措施，堅定捍衛國家主權與台海和平穩定。

印尼 陸委會 東海

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