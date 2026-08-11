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共軍宣布 將與印尼海軍在台灣東部海域舉行通航演練

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
去年9月上旬，中國海軍第47批護航編隊紅河艦開展多科目訓練，期間進行大角度機動。圖／取自大陸國防部官網
去年9月上旬，中國海軍第47批護航編隊紅河艦開展多科目訓練，期間進行大角度機動。圖／取自大陸國防部官網

中國大陸國防部11日宣布，中國與印尼海軍艦艇將於8月中旬，在台灣以東海域舉行通航演練，重點進行通信操演、海上補給等科目。陸方稱，此舉旨在提升兩國海軍聯合行動能力，深化務實合作。

據大陸國防部官網11日消息，8月中旬，中國海軍紅河艦將與印度尼西亞海軍「萊」號護衛艦，在「台島以東海域」舉行通航演練。

大陸國防部表示，此次演練將重點展開通信操演、海上補給等科目，旨在提升兩國海軍聯合行動能力，深化雙方務實合作，「共同維護地區和平穩定」。

中國與印尼近期持續加強海軍交流。大陸國防部7月30日才宣布，應印尼海軍邀請，中國海軍戚繼光艦、昆侖山艦組成的艦艇編隊將於8月初赴印尼泗水訪問。大陸國防部當時表示，近年中印尼兩國海軍不斷拓展聯合演練、艦艇互訪等合作，推動兩軍關係走深走實。

共軍 印尼 海軍

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