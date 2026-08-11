共軍宣布 將與印尼海軍在台灣東部海域舉行通航演練

日本政府有意修訂「無核三原則」，引發中國高度關注與強烈反彈。中共解放軍重要宣傳平台《鈞正平》發文警告，若日本政府在核問題上執意玩火，那麽「廣島、長崎的昨日，未必不會是日本的明天」。

2026-08-11 13:27