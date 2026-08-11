紀念江澤民百歲冥誕 央視今晚起播出12集紀錄片

已故中共前總書記江澤民將在下周一（17日）百歲冥誕當天，中共將在北京舉行「江澤民同志誕辰100周年紀念大會」，大陸央視將於11日誌16日晚間連續六天播出紀錄片《江澤民》。

央視官網節目單顯示，央視一套將在11日晚間8時播出兩集《江澤民》。根據網上流傳的宣傳海報顯示，《江澤民》是一部文獻紀錄片，11日起播出一直到16日，每天兩集共12集，每天晚間8點在央視一套首播，晚間10點在央視十套重播。

明報11刊出的《中國透視》稱，江澤民誕辰100週年紀念日，籌備活動已進入尾聲。中共建政後，領導人百年誕辰一般只召開座談會，過去只有六人享受過紀念大會的頂級規格，包括：毛澤東、周恩來、劉少奇、朱德、鄧小平、陳雲，江澤民將是第七人。

屆時將由中共中央、全國人大常委會、國務院、全國政協、中央軍委在北京人民大會堂隆重舉行大會，中共總書記習近平發表講話，首都各界數千人出席。外界也關注在紀念大會上，前中共總書記胡錦濤、前中紀委書記王岐山是否會露面。

除紀念大會，有消息稱中共中宣部等多部門將聯合舉辦江澤民生平和思想研討會，政治局常委蔡奇將會出席開幕式並發表講話。此外，預料北京方面還將發行紀念郵票。

江澤民於2022年11月30日在上海逝世、終年96歲。追悼大會於同年12月6日在北京人民大會堂舉行，習近平在追悼大會上，高度評價江澤民「為黨和人民建立了不朽功勳」。