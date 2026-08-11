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日媒：中國拘留多名日本企業員工　疑與稀土有關

中央社／ 台北11日電

日本「每日新聞」10日引述多名知情人士報導，包含企業高層在內，多名在中國設有分公司的日本公民於中國被拘留，消息指他們懷疑與出口包括稀土在內的軍民兩用物資有關。

報導提到，中國當局加強調查當地日系企業辦公室，以及不時向相關企業人士問話。部分被捕的日本人是因必須接受中國當局的問話而前往中國，再於抵達中國後遭帶走調查。

大連一個生產大型重型電機設備集團5月發生2名日本人涉嫌攜帶稀土相關製品出境，遭中國拘捕的事件後，日本政府提醒日企相關人士，假如遇到中國當局的調查等情況，應先與日本外務和經濟產業省、日本駐中國大使館徵詢意見。

日本首相高市早苗去年發表「台灣有事論」後，中國就增加對日本的經濟壓力，並在今年1月宣布限制對日本輸出軍民兩用物資的措施，再在6月擴大規模。

中國當局加強有關措施後，就傳出多宗拘捕個案。日本駐中國大使館因此向當地日企員工發出提醒，稱中方繼續加強審查和打擊，敦促他們根據當前情況採取行動。

有日本政府相關人士向「每日新聞」表示，假如被指有違法行為，到中國入境的風險甚高，所以應事先與日本政府查詢。

日媒 稀土 日本

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