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陸海事局發布航行警告 今起連5天在南海進行軍事演練

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸多地海事局近日發布多項航行警告稱，11日起連五日要在南中國海部分海域進行軍事訓練。圖／取自央視新聞
大陸多地海事局近日發布多項航行警告稱，11日起連五日要在南中國海部分海域進行軍事訓練。圖／取自央視新聞

大陸多地海事局近日發布多項航行警告稱，即日起連五日要在南中國海部分海域進行軍事訓練，禁止船隻駛入。突顯中菲關係緊張態勢未緩。

中國海事局網站消息，三沙海事局發布航行警告，11日6時至15日18時，南中國海部分海域進行軍事訓練，禁止駛入；另據清瀾海事局發布航行警告，8月12日6時至8月14日18時30分，南海部分海域進行軍事訓練，禁止駛入。

此外，珠海海事局與汕頭海事局11日發布實彈射擊預告，12日和14日每天0800時至1700時，在規定的四點連線海域內進行實彈射擊，禁止駛入。

中國與菲律賓近期關係緊張，兩國於7月再次在黃岩島（菲律賓稱斯卡伯勒淺灘）附近海域發生衝突後，大陸官方多個部門8月1日聯合印發《黃岩島國家級自然保護區管理辦法》，宣佈在保護區建立日常巡護制度。同一天，解放軍南部戰區在黃岩島海空域開展聯合演訓。

美國8日則批評中國以設立自然保護區為藉口，在南中國海有主權爭議的斯卡伯勒淺灘附近從事破壞穩定的活動，利用「站不住腳」的環保理由推進領土擴張。此前有學者分析稱，南中國海爭端已超越中菲爭議，演變為中美戰略競爭在南中國海展開的核心前沿。

南海 海事 軍事

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