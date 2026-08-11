共軍威脅：廣島、長崎的昨日 未必不會是日本的明天

日本政府有意修訂「無核三原則」，引發中國高度關注與強烈反彈。中共解放軍重要宣傳平台《鈞正平》發文警告，若日本政府在核問題上執意玩火，那麽「廣島、長崎的昨日，未必不會是日本的明天」。

「廣島、長崎的昨日，未必不會是日本的明天」這句話引發諸多聯想。中共曾多次公開表態奉行「不首先使用核武器」政策‌，承諾‌在任何時候、任何情況下都不首先使用核武器，以及無條件不對無核武器國家和無核武器區使用或威脅使用核武器。

由解放軍新聞傳播中心主管的《鈞正平》，隸屬《解放軍報》體系，其發布的訊息一般被認為代表和傳達中國軍方立場。

《鈞正平》10日在微博發表長文，評論日本首相高市早苗本月9日在長崎原爆紀念典禮談話，質疑高市未明確表示日本將繼續堅持該原則。

據日本共同社報導，高市早苗當天致辭時表示，「我國堅持『無核三原則』，作為唯一在戰爭中遭受核爆的國家的使命，正為實現『無核武世界』推進現實且實踐性的舉措。」共同社指出，高市的發言僅停留在說明堅持「無核三原則」的現狀，似乎再次反映其一貫主張修改三原則的意向。

所謂「無核三原則」，是指「不擁有、不製造、不運進核武器」。這一原則自1971年在日本眾議院全體會議通過後，一直是日本在核武器領域的基本政策。《鈞正平》表示，歷屆日本首相在廣島、長崎遭原爆紀念典禮上，均會明確表態堅守這一原則，但高市早苗的措辭卻出現明顯的模糊留白。

文章稱，高市的說法「正在堅持」暗藏文字陷阱，其措辭與歷任日本首相略有不同，且未明確表示日本將「繼續」堅持該原則。

面對各界關心的「安保三文件」修訂是否堅守「無核三原則」，高市也以文件尚在修訂中，對最終內容發表評論為時尚早為由敷衍。《鈞正平》認為，這種「只談現在、不提未來」的話術，實則為其日後修改核政策預埋伏筆、留出餘地。

《鈞正平》表示，高市早苗及其代表的日本右翼勢力長期以來正是通過這種「日拱一卒」式的文字遊戲，不斷突破日本戰後原有的政治禁忌。即先把一個不可討論的話題變成可討論的，再把可討論的變成可接受的，最後把可接受的變成既成事實。

文章稱，自高市早苗政府上台以來，已多次突破核禁忌：從企圖修改「無核三原則」中的「不運進」條款，到暗示引進核動力潛艇「不排除任何選項」，再到防衛大臣公開表示應毫無禁忌地討論與核武器相關的政策。

文章最後表示，「81年過去了，廣島、長崎的廢墟上重建了城市，但部分日本政客腦子裡的廢墟從未清理乾淨。殷鑒不遠，若日本政府在核問題上執意玩火，那麽歷史的重錘終將再次落下，廣島、長崎的昨日，未必不會是日本的明天」。