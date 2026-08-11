陸委會：中共介選是事實 必須警惕操弄

2026年地方公職「九合一選舉」將於11月投票。陸委會今天表示，中共介入台灣選舉是眾所周知的事實，相關單位高度防範外，也希望民眾警惕中共操弄。

有媒體引述匿名國安官員的意見指出，中共高層正在進行北戴河會議，據掌握，該次政事議題聚焦對美、對台兩大軸線。2026年台灣九合一選舉被視作對台工作關鍵成敗，要求給予「在台愛國力量」最大支持。

大陸委員會（陸委會）11日回應，中共介入台灣選舉是眾所周知的事實，相關單位高度防範外，也希望民眾警惕中共操弄。

陸委會副主委沈有忠今年3月在一場座談會上表示，中共對台政策主軸維持兩手策略，隨著九合一選舉接近，研判北京將加大透過各類交流手段，試圖介入台灣民主程序。

沈有忠當時提到，九合一選舉是地方選舉，不過中共可能透過各式交流擴大介選行為，試圖影響台灣選民認知與選舉結果。政府支持兩岸健康有序交流，堅決反對任何干預內政的統戰作為，呼籲國人提高警覺。