大陸展開為期一年「掃黑除惡」 不到10天8200多人被捕

中共中央政法委書記陳文清上月底宣布開展為期一年的「深化掃黑除惡專項鬥爭」，不到10天時間，據新華社報導，大陸公安部指揮全國公安機關同步開展深化掃黑除惡專項鬥爭第一輪集中收網行動，已成功打掉各類犯罪團夥1,000餘個，抓獲犯罪嫌疑人8,200餘名，破獲各類刑事案件5,400餘起。。

新華社7月31日報導，陳文清近日在全國掃黑除惡專項鬥爭視訊會議上強調，為全面貫徹落實中共總書記習近平關於掃黑除惡鬥爭重要指示精神，按中共中央、國務院部署，將開展為期一年的深化掃黑除惡專項鬥爭，依法清除一切侵蝕社會肌體的毒瘤。

本月2日，中共中央政法委就此發布一份「答記者問」新聞稿指出，中共二十大以來，各地各部門始終保持對黑惡犯罪「露頭就打」的高壓態勢，黑惡犯罪案件數量大幅降低，社會治安形勢持續向好。但也要清醒看到，黑惡犯罪具有頑固性、反覆性、複雜性，一些黑惡犯罪隱秘變形，傳統黑惡犯罪尚未根除，需要下更大功夫推進常態化掃黑除惡。

新聞稿稱，「以習近平同志為核心的黨中央審時度勢作出深化掃黑除惡專項鬥爭的重大決策部署，具有重大的現實意義和深遠的戰略意義。」

由於中共這波為期一年的深化掃黑除惡專項鬥爭，結束的時間正好是預計在明年秋舉行的中共二十一大前，外界因此普遍認為，這項行動主要是為中共二十一大營造更加安全穩定的環境。

中新社本月4日報導，中國最高人民檢察院近日部署在全國檢察機關開展深化掃黑除惡專項鬥爭，要求重點打擊利用網絡平台和「軟暴力」手段有組織實施的黑惡犯罪。

新華社報導，為深入貫徹落實中共中央關於開展深化掃黑除惡專項鬥爭的決策部署，近日，公安部指揮全國公安機關同步開展深化掃黑除惡專項鬥爭第一輪集中收網行動，並公布前述成果。

報導稱，公安部此次行動聚焦對新型黑惡犯罪開展集中打擊。包括，浙江公安機關成功打掉一個實施網路「套路貸」並進行軟暴力催收的犯罪團夥，抓獲犯罪嫌疑人109名；山東公安機關打掉一個通過故意製造交通事故，對機動車駕駛員進行碰瓷敲詐的犯罪團夥，抓獲犯罪嫌疑人27名；河南公安機關打掉一個通過惡意投訴網路店舖實施敲詐勒索的犯罪團夥，抓獲犯罪嫌疑人41名；廣東公安機關打掉8個對建築工地進行敲詐勒索的勞務碰瓷犯罪團夥，抓獲犯罪嫌疑人65名。

大陸公安部強調，公安機關將充分發揮打擊犯罪主力軍作用，對黑惡犯罪主動出擊、露頭就打，不間斷地組織開展集中打擊行動，推動專項鬥爭走深走實。