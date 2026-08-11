港媒：江澤民誕辰百年紀念籌備近尾聲 為最高規格

據報導，本月17日是中共第三代領導核心江澤民誕辰100週年紀念日，活動籌備已進入尾聲，預料紀念大會為頂級規格，江澤民將是第7位享有如此高規格的第7位中共領導人。

明報今天在報導中表示，「江澤民同志誕辰100週年紀念大會」將隆重舉行；中共建政以來，領導人百年誕辰一般只召開座談會，只有6人享受過紀念大會的頂級規格，包括毛澤東、周恩來、劉少奇、朱德、鄧小平、陳雲，江澤民將是第7人。

據報導，屆時將由中共中央、全國人大常委會、國務院、全國政協、中央軍委在北京人民大會堂隆重舉行大會，中共總書記習近平發表講話，首都各界數千人出席。

除了紀念大會，中共中宣部等多部門將聯合舉辦江澤民生平和思想研討會，政治局常委蔡奇將會出席開幕式並發表講話。此外，預料北京方面還將發行紀念郵票。