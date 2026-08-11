澳報告警告台海底電纜遭破壞 環時：渲染外部威脅、製造對立

澳洲國立大學10日發布報告警告，近年來在波羅的海與台灣海域頻頻發生的海底電纜遭破壞事故顯示，海底電纜將會是敵人在衝突中重點攻擊的目標。陸媒環球時報11日報導稱，該報告渲染外部威脅，製造陣營對立。

前述報告由澳洲國防部資助，報告指出，澳洲99%的國際通信依賴16條海纜，自身卻不具備海纜維修船或配件，而是依賴駐紮在斐濟、新加坡、台灣和印尼等地的外籍維修船。並指一些國家主體正利用和平時期積極探測和測試這些基礎設施，作為更廣泛的混合戰爭戰略，旨在衝突爆發之初就能迅速削弱對手的通訊和連通聯能。

而報告稱，2025年中國科考船沿澳南部海域航行，是「潛在對手積極收集澳海底電纜基礎設施相關信息」的證據。意指中國舉措明顯。

環球時報報導，華東師範大學澳洲研究中心主任陳弘分析，絕大多數海纜損毀由漁船作業、船舶拋錨等意外因素引發，並非蓄意破壞。針對疑似蓄意破壞事件，設立獨立技術調查機構，落實先調查、再定性的原則，避免普通海上事故升級為外交衝突。而澳海底電纜安全的核心癥結完全在自身，應補齊自身基建短板、完善本土防護運維體系。

陳弘進一步指，澳方相關報告的炒作邏輯，源於其預判式的對抗性安全思維，預先劃定競爭對手，將正常的遠洋科研、深海作業等常規活動強行納入威脅框架，僅憑技術能力推演潛在風險、放大安全焦慮，是典型的泛安全化操作，無益於區域海底基礎設施的安全與穩定。