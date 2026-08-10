快訊

日媒爆料習近平1罕見舉動！令歐美外賓意外 真正矛頭指向美國

外媒看台灣漢光演習！點名1基地淪解放軍首波目標 恐24小時內失能

聽新聞
0:00 / 0:00

北戴河暑休即將結束 準備進入中共五中全會時間

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
受習近平委託，中共中央政治局常委、中央書記處書記蔡奇3日在北戴河看望暑期休假專家，中共中央組織部部長石泰峰、國務院秘書長吳政隆參加看望活動。新華社
受習近平委託，中共中央政治局常委、中央書記處書記蔡奇3日在北戴河看望暑期休假專家，中共中央組織部部長石泰峰、國務院秘書長吳政隆參加看望活動。新華社

新華社與人民日報10日雙雙發布「黨中央、國務院邀請優秀專家人才代表北戴河休假側記」，顯示今年的北戴河暑期休假或將結束，中共政治運作將回歸常態，包括中共中央總書記習近平預計9月訪美，以及預定10月在北京召開的中共二十屆五中全會等下半年重大政治日程將接續登場。

新華社側記的標題為「潮起渤海灣」，人民日報的標題則是「潮湧千帆志昂揚」。報導稱，受中共中央、國務院邀請，8月1日至7日，60位來自基礎研究、戰略前沿科技、關鍵核心技術領域和哲學社會科學領域的優秀專家人才，參加一年一度的北戴河休假活動。

新華社表示，邀請優秀專家代表到北戴河休假，是中共和大陸官方人才工作的一項重要制度性安排，折射的是「人才是第一資源」的深遠考量。人民日報則稱，今年休假活動主題為「奮進『十五五』」。

新華社8月3日曾報導，受習近平委託，中共中央政治局常委、中央書記處書記蔡奇當天在北戴河看望暑期休假專家。

蔡奇指出，「十五五」時期是教育強國、科技強國、人才強國建設攻堅克難、闖關奪隘的重要階段。希望專家人才深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，在各自領域實現新的建樹，為基本實現社會主義現代化取得決定性進展多立新功。

根據報導，今年受邀的專家包括：長期從事半導體晶片研究的中國電科集團首席科學家蔡樹軍、從事光量子研究的中國科學技術大學上海研究院執行院長陸朝陽、被稱為中國軍事防護工程領域奠基人的中國人民解放軍陸軍工程大學教授錢七虎等人。

其中，現年37歲的AI專家、北京清華大學交叉信息研究院副教授袁洋，是今年受邀專家中最年輕的一位。

中共官方向來不會公布北戴河休假何時開始與結束。一般是從官方媒體報導受中共總書記委託的中央政治局常委在北戴河看望休假專家，來確定中共高層的北戴河暑休已經正式展開。

獲邀參加北戴河休假活動的專家，休假行程通常較中共高層領導短。一旦中央政治局常委級別的領導人重新出現在央視新聞聯播或人民日報的報導，如在北京接見到訪的外國元首或前往地方考察，即意味休假已經結束。

延伸閱讀

傳江澤民百年誕辰紀念大會17日舉行 中共元老出席情況受關注

江澤民百歲冥誕 元老出席受矚

解放軍上將斷層嚴重怎麼辦？ 港媒給答案：中將治軍

張雪機車來台受阻 人民日報質問：民進黨當局怕什麼？

相關新聞

長崎原爆館想將「南京大屠殺」改「南京事件」 央視實地探訪

8月9日是日本長崎市遭原子彈轟炸81周年，在此敏感日子，長崎核爆資料館(長崎原爆資料館)正在推進30年來首次大規模展陳更新，擬將「南京大屠殺」改為「南京事件」。這一修改方案在中國社交媒體上引發廣泛憤怒。相關話題在微博、抖音等各大社交平台持續發酵，無數中國網民對日方的「美化罪行」表達強烈憤慨與嚴正質疑。

江澤民百歲冥誕 胡錦濤、王岐山等元老是否出席受矚

中共已故前總書記江澤民百歲冥誕將至，此前港媒披露，中共8月將以頂級規格紀念，中國旅美時政評論員蔡慎坤進一步指，中共將於8月17日在人民大會堂舉辦「江澤民誕辰100周年紀念大會」，總書記習近平將發表談話，屆時所有在任及卸任正國級常委將出席並對外公布名單，久未公開露面的前總書記胡錦濤、前中紀委書記王岐山是否出席備受關注。

北戴河暑休即將結束 準備進入中共五中全會時間

新華社與人民日報10日雙雙發布「黨中央、國務院邀請優秀專家人才代表北戴河休假側記」，顯示今年的北戴河暑期休假或將結束，中共政治運作將回歸常態，包括中共中央總書記習近平預計9月訪美，以及預定10月在北京召開的中共二十屆五中全會等下半年重大政治日程將接續登場。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。