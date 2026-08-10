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烏克蘭、伊朗教訓 中共黨媒提出「慢性戰爭」觀點

中央社／ 台北10日電

烏克蘭伊朗戰爭久拖不決前景下，中共中央黨校下屬媒體「學習時報」在3日刊登評論文章「從五個維度看『慢性戰爭』」，指出一種曾在歷史上多次出現的戰爭形態不容忽視，它往往著眼於相對模糊的戰略目標，進而演變為一種長期化、低強度、持續消耗、難以終結的「慢性戰爭」。

「慢性戰爭」主要從時間、空間、手段、主體、結局5個維度來觀察，核心特徵是戰爭不再追求速戰速決，而是演變為長期消耗、多方參與、沒有明確勝利者的對抗形態。

文章從前述5個維度指出，第一，時間維度的「慢性化」，從「決戰決勝」到「來回拉扯」；第二，空間維度的「泛在化」，戰場無邊界，對抗全方位；第三，手段維度的「混合化」，低烈度、高頻度與可逆性打擊；第四，主體維度的「多元化」，責任外移與代價漫溢；第五，結局維度的「非對稱」，沒有勝利者，只有倖存者。

據指出，傳統戰爭追求在特定時間窗口內集中優勢兵力，達成決定性戰果。而「慢性戰爭」的首要特徵在於時間的延長與節奏的放緩。當戰爭不再侷限於奪取領土或摧毀敵軍有生力量，而是轉向更迭政權、重塑地緣政治格局乃至消耗對手綜合國力時，速勝便失去了邏輯基礎。

其次，「慢性戰爭」進一步消弭了戰爭的空間界限。戰場不再是一個地理概念，而是一個滲透至社會每個細胞、覆蓋所有活動領域的「泛在空間」。一些地區衝突中，戰火從前線蔓延至後方城市，能源基礎設施、糧倉皆成為重點打擊目標，有的衝突則集中於重要運輸線。

認知與網路空間成第二戰場：網路空間展開持續敘事爭奪，旨在分化對方社會共識、放大內部矛盾、消解民眾戰爭意志，每個人都被捲入敘事對抗的漩渦。

第三，「慢性戰爭」多採取低烈度、高頻率、可逆性與不可逆性交織的複合打擊模式，將此作為一種持續性的消耗工具。近年來的地區衝突中，雙方大量投入低成本無人機，晝夜不息地襲擾對方縱深目標，雙方的對抗演變為瀰漫於時間和空間的持續狀態。

第四，「慢性戰爭」的又一顯著特徵在於作戰主體的多元化趨勢加劇，其本質在於戰爭責任的不斷外移與戰爭代價的無序擴散，這反過來又成為戰爭長期化、低強度、難以終結的結構性支撐。

最終，「慢性戰爭」鮮少以明確的「勝利」告終，更多是以「疲憊的妥協」或「暫時的停火」收場。戰局陷入僵持，和平條約難以達成。在這種狀態下，沒有傳統意義上的勝利者，參戰各方都將長期承受巨大的人員傷亡與經濟耗損。

據指出，「慢性戰爭」的終結機制從「外部決勝」轉向「內部崩潰」。在慢性戰爭中，壓垮戰爭的最後一根稻草往往並非來自對手的炮火，而是來自己方內部的結構性崩塌。

該文刊載於3日「學習時報」6版，雖未指明烏克蘭與伊朗戰事，但內涵若合符節。

伊朗 烏克蘭 中共

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