國安人士：中共對台聚焦反對以武謀獨4策略

時值中國北戴河暑休期間，國安人士分析，今年聚焦討論政事與人事，包含對美與對台策略，而中共對台聚焦反對以武謀獨、強化對台實質治理、爭取台灣各界反對台獨，以及年底地方選舉給予「在台愛國力量最大支持」等4策略。

國安人士表示，中共北戴河暑休自3日開始，為期約2週時間。習近平自2012年擔任中共中央總書記後，北戴河暑休變成沒有辦公，改為進行各種非正式會議、活動；研判今年聚焦主題將討論政事與人事，首先是討論中共20大五中全會召開時間，預計應是10月下旬召開，主要討論中共21大前相關事宜。

其次討論對美、對台策略，國安人士認為，習近平9月下旬訪美，北戴河期間預期將討論中共21大前的對美策略，第1是以採購、貿易利害拉著美國，進而孤立日本、菲律賓與台灣，並將此前承諾的各種採購，依照策略需要，分批次形成不斷的拉攏力道。

國安人士說，第2是務必阻擋新階段美對台軍售，以免破壞當前戰略布局；第3是善用俄烏、中東兩個形勢，創造對美國「彼消我長」的戰略機遇。

至於對台策略，國安人士表示，第1是反對以武謀獨，無論台灣增加軍事投資、擴大無人機部署，都將根本性破壞台海有利形勢，應結合所有人一律反對；第2是強化實質治理，從法律、心理、國際及軍事，全面截斷台灣「國際空間」、主權想像。

國安人士說，第3是提供所有可用資源，爭取台灣各界反對台獨、挫折台獨，共同支持統一的力量；第4是關於台灣年底地方選舉，事涉對台工作成敗，務必要給予在台愛國力量最大支持。

人事方面，國安人士指出，將討論軍中人事、黨內人事，軍中人事涉及上將、戰區司令是否要補，黨內人事將推動1年期「推進全面從嚴治黨若干重大問題」，目標是打「三不純」、「抓三種人」，清除一切侵蝕「兩個維護」的毒瘤。

國安人士解釋，三不純是指思想不純、即對習近平不忠，其次是組織不純、例如搞小圈圈，第3是行為不純、例如親美、對和平演變抱持幻想等；20大五中全會後，將針對這「三種人」進行全面性整頓，21大前要階段性完成，以利後續人事換屆的安排。

至於中共新一屆的人事標準，國安人事判斷，首先是以習近平為唯一效忠的核心貫徹，其次要有「挫敗美國」、貫徹「東升西降」的絕對自信和決心；而軍人任用除上述兩項，還將加入需牢記、熟記習近平強軍思想。