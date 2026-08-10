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港媒評中國反美鬥士：反美是工作 赴美是生活

中央社／ 香港10日電

據報導，中國網路上的反美聲音最近變得柔和，原因是美國駐中國使領館對反美言論嚴加審核。此外，中國一些人表面上是「反美鬥士」，赴美生活才是實際。

明報今天在報導中表示，中國南開大學新聞與傳播學院教授、前科技日報總編輯劉亞東最近發現，大陸網上的反美畫風肉眼可見變得柔和，極端反美的狠話少了許多，火藥味也淡了不少。

所以如此，原來是美國駐中國使領館這兩年把簽證審查升級成了「互聯網考古」模式，過去5年在微博、抖音、小紅書上發表過什麼，無可遁形，如有反美言論，可能遭行政審核，甚至長期拒簽。

報導表示，「不少人臨時慌了手腳」，連夜刪動態、鎖私密，企圖毀屍滅跡、蒙混過關，但美方的網路回溯技術早就堵死了這條路」。

報導引述劉亞東說，雖然美國此舉有侵犯個人隱私的爭議，但每個主權國家都有權自主劃定入境門檻，篩查入境人員背景、排查安全隱患，拋開美國的雙標不談，這件事最有趣的地方，是一大批網路「反美鬥士」被絆住了腳步。

報導並表示，大陸有不少「反美是工作，赴美是生活」的案例，最典型的是左派網路「大V」（意見領袖）司馬南，「善於表演，煽動民粹，言必稱愛國，罵美帝」，多次發文抨擊民營經濟，卻被踢爆原來在美國擁有多處房產。

去年，中國官方證實司馬南逃稅多達人民幣500多萬元（合約台幣2400萬），進一步印證他「發愛國財」，「嘴上都是主義，心裏全是生意」。

另一名中國「反美女鬥士」、「五毛黨主席」染香，幾年前自爆帶小孩去美國上學，而且還盛讚美國教育制度好；更令人訝異的是，她嫁給了澳洲籍「公知」楊恆均─後來因間諜罪在北京被判死緩。

據報導，劉亞東認為，美國這一刀雖然砍得有點粗糙，也算不上那麼高明的治理手段，但卻歪打正着，精準卡住了這群兩面投機者的軟肋。

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