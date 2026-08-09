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香港首份五年規劃9月公布 李家超：與施政報告發布時間愈近愈好

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
香港特首李家超（圖中）9日表示，目標在今年9月內公布香港首份五年規劃，之後盡快發表新一份施政報告，兩者發布時間將愈接近愈好。圖／取自李家超微博
香港特首李家超（圖中）9日表示，目標在今年9月內公布香港首份五年規劃，之後盡快發表新一份施政報告，兩者發布時間將愈接近愈好。圖／取自李家超微博

香港首份「五年規劃」的公眾諮詢於近日結束，香港特首李家超9日表示，目標在今年9月內公布香港首份五年規劃，之後盡快發表新一份施政報告，兩者發布時間將愈接近愈好。李家超說，港府希望透過施政報告交代落實五年規劃的方向及要求，讓市民了解兩者關係及五年規劃對社會的重要性。

綜合信報、明報等港媒報導，李家超9日出席香港首個五年規劃及2026年施政報告第二場地區諮詢會。他在開場發言指，香港正在制定首份五年規劃，而五年規劃和施政報告如何讓香港整體施政、發展、民生更好，希望多聽取意見。諮詢會涵蓋加快北部都會區建設及推進其他地區空間規劃；經濟、金融和貿易；創新科技和產業發展；民生及社會發展；區域合作發展；文體旅協同發展和綠色生活等議題。

李家超在會後表示，港府自6月展開五年規劃及施政報告公眾諮詢以來，已舉辦逾90場諮詢會，收到約1.38萬份與五年規劃相關的意見，以及約8500份與施政報告相關的意見。目前港府正整理及分析相關意見，目標在今年第三季、即9月內公布首份五年規劃，並先發布五年規劃，再發表施政報告。

李家超表示，五年規劃是市民「第一次認識」，港府希望盡早交代施政報告落實五年規劃的方向及要求，有助市民了解兩者關係。他指出，五年規劃將制定港府必須履行的「約束性指標」及引導市場方向的「預期指標」，施政報告則會制定多個「項目指標」。

李家超說，五年規劃及施政報告公眾諮詢期間，港府收到大量意見，其中不少關注範疇類似，符合預期。他並表示，市民普遍支持編制香港首個五年規劃，認為有助香港把握中國大陸及國際機遇。

針對有政黨建議重推租置計畫，李家超表示，社會對計畫有正反兩方面意見，港府會「細心研究」。他指出，現行房屋政策已設置業階梯，由出租公屋、供出售的公營房屋至私人住宅，港府希望市民向上流動，會研究相關意見。

此外，李家超表示，新皇崗口岸啟用時間「越早越好」，但須確保運作安全有序。星島日報提到，他指出，香港口岸區建築物已交付，部分設施進度理想，但電腦系統及不同部門聯繫系統仍需進行測試，港府將進行多次大型演練，包括壓力測試及突發事件應變演習。

香港 李家超 時間

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