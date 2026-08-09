傳江澤民百年誕辰紀念大會17日舉行 中共元老出席情況受關注

中共已故前總書記江澤民百歲冥誕即將到來，大陸旅美時政評論員蔡慎坤指出，中共將於17日在北京人民大會堂舉辦「江澤民誕辰一百周年紀念大會」，中共總書記習近平將發表講話，屆時所有在任及卸任正國級常委將出席並對外公布名單，久未公開露面的前中共總書記胡錦濤、前中紀委書記王岐山是否出席備受關注。

蔡慎坤7日晚間在社群平台X發文指稱，「大戲即將登場」，北戴河休假後，17日北京將在人民大會堂舉辦「江澤民誕辰一百周年紀念大會」，規格與鄧小平一百周年誕辰紀念大會保持一致，習近平將發表講話，在京中央黨政軍群各部門和北京市負責同志，各民主黨派中央、全國工商聯負責人和無黨派人士代表，首都各界將有6,000多人出席。

蔡慎坤提到，「所有在任和卸任的正國級常委將全部出席紀念大會並對外通報名單，久未露面的胡錦濤和王岐山也有可能罕見現身」。據悉，所有露面副國級以上領導人、軍隊新老高級將領、元老後代參會人員，由中共中央辦公廳主任蔡奇擬定報習近平批准。

蔡慎坤指出，江澤民百年誕辰紀念大會是個「政治風向標」，按慣例胡錦濤必須露面，外界或將看到這位四年沒有公開露面的前中共領導人的真實狀況，「王岐山是否允許露面也是看點，卸任尚健在的前政治局常委除了周永康被判、宋平去世，還有19人，不包括現任國家副主席韓正，其中98歲高齡的前總理朱鎔基因身體原因不會露面，長期臥床的羅幹也不會出席此次紀念大會。」

坐落在天安門廣場的毛主席紀念堂今年3月公告：「根據實際需要，毛主席紀念堂將於2026年3月16日至8月31日進行內部維修改造施工，在此期間暫停對外開放。」香港明報當時曾報導，中國今年8月將以頂級規格紀念已故國家主席江澤民的百年誕辰。

報導指，自1949年以來，中共領導人百年誕辰一般只舉行座談會，僅毛澤東、周恩來、劉少奇、朱德、鄧小平及陳雲六人曾舉行紀念大會。

蔡慎坤稱，按中共中央部署，8月中旬將由中共中央宣傳部、中央黨校（國家行政學院）、中央黨史和文獻研究院等部門，在北京聯合舉辦「江澤民同志生平和思想研討會」，相關論文徵集工作已於今年上半年完成。他並稱，紀念大會之際，毛主席紀念堂內將增設江澤民革命業績紀念室。

新華社上月初曾報導，中共中宣部公布新命名的77個全國愛國主義教育示範基地，其中也包括位於江蘇省揚州市的江澤民故居。這也被外界視為是中共紀念江澤民百歲冥誕的相關準備工作之一。

被認為是王岐山「大管家」與核心親信的前中共中央巡視組副組長董宏，2022年1月28日遭判死緩。中共中紀委網站今年7月23日公告，曾任中共前總理溫家寶秘書的水利部前副部長田學斌遭開除黨籍和公職。蔡慎坤上個月底又爆料稱，王岐山舊部也是王岐山調進中紀委的最後一個嫡系、中央紀委常委崔鵬也被抓了。日前，網上一度盛傳，中共前總理朱鎔基心腹舊部前財政部長樓繼偉被查的消息。

由於中共元老的人馬接連遭到清洗引發關注，因此「江澤民誕辰一百周年紀念大會」中共元老誰出席、誰缺席預估將會是外界觀察的重點。

不過，大陸官方迄今並未公布關於崔鵬落馬的相關訊息。微信公眾號「全球財富管理論壇」9日則指出，樓繼偉8日出席在北京舉行的「地方國有存量資產盤活進展、難點與策略」課題研討會並作總結發言。