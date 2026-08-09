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傳遭逮捕後 中國前財長樓繼偉出席論壇

中央社／ 台北9日電
中國財政部前部長樓繼偉。中新社
中國財政部前部長樓繼偉。中新社

以直言著稱的中國財政部長樓繼偉昨天出席在北京召開的全球財富管理論壇，就整理和活化國有資產發言。不久前，海外社群媒體才傳出他被捕，此次出席會議似有闢謠意味。

根據微信公眾號「全球財富管理論壇」，該論壇8日上午召開「地方國有存量資產盤活進展、難點與策略」課題研討會，樓繼偉出席會議並做總結發言。

樓繼偉在發言中表示，盤活（活化）國有資產既是近期的當務之急，也是一項長期性的戰略任務。當前中國財政維持緊平衡格局的壓力持續攀升；中國稅收收入增速顯著弱於名義GDP增速，財政內生增收動能受限。加上土地財政收入大幅收縮，地方隱性債務化解、長期限國債常態化發行帶來的利息支出上漲，收支兩端壓力持續凸顯。

他說，綜合多重現實約束來看，國有存量資產盤活並非短期應急手段，而是一項需要常態化、長效化推進的重點工作。

海外時評人蔡慎坤7月31日在社群平台X發文爆料，稱樓繼偉被捕，並指他是前中國國務院總理朱鎔基的愛將，引發部分媒體關注。

現年75歲的樓繼偉是體制內市場派的核心人物之一，職業生涯中曾參與多項重要經濟改革，包括1994年分稅制改革、外匯管理體制改革、2014年的財稅體制改革。

樓繼偉在2013年到2016年間擔任中國財政部長，卸任後曾擔任全國社保基金理事會理事長、13屆全國政協常委、外事委員會主任，2023年退休。

樓繼偉以敢於直言著稱。2015年4月他擔任財政部長期間，即曾在北京清華大學舉辦的內部講座直指，中國落入中等收入陷阱的可能是「五五開」（指機率各半），理由是中國人口快速老化、勞動力增速下降、僵化的戶籍制度和土地制度、社會保障制度不足、資金高槓桿運用等，必須將相關改革落實到位才能避免落入陷阱。

2019年3月，樓繼偉在出席全國政協會議期間曾表示，「中國製造2025」這個戰略不應提出，這項計畫「說得很多，做得很少」，是浪費公帑，他一開始就反對。同年4月，樓繼偉即卸任全國社保理事會理事長，外界普遍認為與他批評「中國製造2025」有關。

財長 財政部 社群媒體 中國

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