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提「統一三段論」 朱衛東：和平或雷霆一擊

聯合報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

繼日前提出力爭「不統而統」大勢的大陸中國社會科學院台灣研究所所長、全國台灣研究會副會長朱衛東，他七日在一場座談會表示，兩岸統一可歸納三個階段，統一進程正處於鬥爭極其複雜尖銳的「戰略相持階段」後期。

中新社報導，朱衛東七日出席在江蘇無錫舉辦的第十二屆兩岸智庫學術論壇時表示，兩岸統一可歸納為戰略準備、戰略相持、戰略決勝三個階段。

他稱，「戰略準備階段」是做強自身，夯實綜合國力，完善法律制度，鞏固一個中國格局，築牢統一的政治與法治根基；「戰略相持階段」是多方力量博弈膠著、鬥爭複雜尖銳的階段，大陸綜合運用融合發展、外交反制、軍事震懾等各類手段，不斷爭取台灣民心，持續擠壓台獨分裂勢力倚外謀獨空間，持續塑造有利於統一的台海態勢。

「戰略決勝階段」是統一條件日趨成熟的階段，伴隨著民族復興大勢不斷向前，各類有利條件不斷匯聚強化，兩岸統一水到渠成，他指，「此時，大陸牢牢掌握推進統一的戰略主動權，將依據屆時的主客觀形勢，最終通過和平商談或雷霆一擊完成祖國完全統一。」

朱衛東指出，當前影響兩岸統一的戰略環境與內外條件正在發生歷史性深刻變化，統一進程正處於鬥爭極其複雜尖銳的戰略相持階段後期，「賴清德當局不斷加緊謀獨挑釁，頻頻挑戰大陸紅線，致使台海博弈更趨激烈，促使統一的歷史條件持續累積。」

今年六月，朱衛東提出力求形成「不統而統」大勢，但未進一步闡述其意涵。他在這次座談會上說明：「不統而統」不是「維持現狀」，強調的是「統一現在進行時」，不可將「不統」曲解為不急統一、暫緩推進統一。

朱衛東表示，「不統而統」的核心在於，先塑造統一客觀事實，而非單純坐等統一談判。在完成正式政治統一之前，通過多層次、持續性的行動舉措，將台灣逐步納入「不能不統、不得不統」的事實框架之中，逐步構建起導向兩岸完全統一的現實格局。

統一 和平 台海

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