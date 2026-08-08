ISW：解放軍發展無人化兩棲登陸戰術 吸取俄烏經驗但未改編制

美國智庫「戰爭研究所」（ISW）最新發布周報指出，解放軍可能正在發展於兩棲登陸作戰中部署無人系統的作戰概念。這些概念似乎吸收了俄烏戰爭中的部分戰術經驗，但並未對解放軍部隊編制及作戰準則進行重大結構性調整。

ISW在7日發布「China & Taiwan Update」，引述三段來自大陸官媒央視播放的演訓畫面，並指出解放軍正將大量無人系統納入兩棲登陸的戰術構想，在戰術層級執行複雜任務，以協助裝甲步兵順利登上海灘。

8月1日公布的演訓畫面顯示，一支約連級或營級規模的兩棲合成兵力，對一處設有防禦工事的海灘發動攻擊，裝甲步兵登陸攻灘的同時，也整合運用多種無人系統，包括第一人稱視角四軸無人機、四足無人地面載具；另一段影片顯示，解放軍陸軍某部隊使用CH-4無人作戰飛機，攻擊模擬無人水面載具的小型目標船。

7月31日的另一篇報導則特別強調無人地面載具在演習中的角色，並播出搭載步槍與榴彈發射器的無人地面載具畫面。這些無人地面載具在步兵與裝甲車推進前，先執行火力壓制及清除任務。

不過報告指出，這些演習也符合先前的觀察，即解放軍對於因應無人作戰而進行重大作戰準則或部隊編制改革，仍相當保守。演習中的無人系統看起來仍部署於營以下層級，可能由兩棲步兵連內專責的無人機班或排操作，雖然也不能排除營級設有專門無人系統連的可能性。

另一方面，解放軍兩棲裝甲部隊仍展示傳統多梯次裝甲突擊戰術，在小範圍內集中大量裝甲車輛。俄烏戰爭已證明，在充斥無人機的戰場上，如此密集集結裝甲部隊將付出極高代價。解放軍目前可能認為，在既有傳統部隊基礎上加入無人系統，即可避免俄烏戰場阻礙大規模機械化機動作戰的戰術困境。

ISW指出，解放軍部分研究將俄烏戰爭視為現代戰爭的一個暫時且不完整的過渡階段，認為未來人工智慧及其他新興科技成熟後，將大幅改變目前戰場樣貌。

這些論述假設，解放軍的無人系統具備高度生存能力，且能像演習中的無人地面載具一樣執行複雜戰術任務；這與烏克蘭戰場大量使用廉價、可消耗式無人機的模式不同。因此，解放軍可能希望藉由較先進的無人系統，為傳統機械化部隊創造明顯戰術優勢，使其在現代戰場上仍維持有效戰力。