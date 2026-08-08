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公務員陸探親須交親友名單 陸委會：民國95年起執行迄今

聯合報／ 記者陳湘瑾／台北即時報導
針對公務人員赴中國大陸探親須提供在陸聯絡電話和親友姓名，引發立委質疑。記者張鈺琪／攝影
針對公務人員赴中國大陸探親須提供在陸聯絡電話和親友姓名，引發立委質疑。記者張鈺琪／攝影

針對公務人員赴中國大陸探親須提供在陸聯絡電話和親友姓名，引發立委質疑。陸委會今天下午發布聲明，公務員所提供的相關審查資料，主管機關移民署自民國95年起已依法律授權明訂且執行迄今，雖歷經政黨輪替均維持不變。簡任十職等以下未涉密公務員赴陸由各機關自行審核，陸委會不會介入。

針對公務人員赴中國大陸探親須提供在陸聯絡電話和親友姓名，民眾黨立委許忠信表示，陸委會應說清楚政策用意與個資使用規範，不能用一句「需要知道」就把人民的隱私權踩在腳下；國民黨立委翁曉玲則質疑，政府做法侵犯公務員親友隱私，根本就是不信任、貶低公務員。

陸委會8日下午發布新聞稿說明，公務員申請赴中國大陸探親所須提供資料，係由主管機關移民署依兩岸條例第9條授權訂定，自民國95年起已有規定且執行迄今，各政黨執政時期均依此辦理，至今沒有變更。

新聞稿提到，尤其簡任十職等以下未涉密公務員赴陸探親申請案，均由中央或地方各用人機關自行審核同意，陸委會一向不會介入機關內部人事管理作業。

針對部分立委認為政府做法侵犯公務員親友隱私，或把公務員都當匪諜在調查等批評，陸委會表示，對相關議題關注的立委可於提出質疑前，先洽主管機關移民署查詢，相信主管機關會提供詳盡與必要的說明，以助立委掌握相關規定的訂定沿革與歷年實際執行狀況，可避免造成各界誤會，有利弭平社會爭議。

陸委會 探親 公務員

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