【即時短評】笑陸失業率高 不如問台灣人為何赴陸

近日陸委會「封中保台」動作頻頻，五日陸委會主委邱垂正砲火猛烈表示，「中國大陸失業率上看30%，竟然要幫失業率只有3%的台灣找工作，是能介紹什麼工作」，「台青e家確定違法，將予以屏蔽」。

緊接著六日記者會上，有媒體提問，公務人員赴陸探親，須向所屬機關提供大陸親友名單及當地聯絡電話，是否妥適？陸委會副主委梁文傑表示，「如果公務人員申報赴陸探親，就要說明探訪哪一位親戚。」

雖說政府未明確禁止公務員赴陸，但光是「申報上級」與「寫明探訪哪位親友」，就足以讓人卻步。難怪全國公務人員協會前理事長李來希質疑，公務員的親屬並非公職，沒有理由要提供，陸委會這麼做的法源和依據又是什麼？

台青e家是否為「統戰平台」、公務員赴陸是否有風險，政府確實應盡提醒責任，但如今的大動干戈，難以讓民眾信服。

主計處去年公布2024年國人赴海外工作人數，相比2023年，赴中國大陸（含港澳）工作者仍增加逾一萬人，達約23萬人，占海外工作者34.7%。大陸疫情後經濟疲軟，但仍不乏中高端職位需求，台灣人才也仍有赴海外（含大陸）發展的意願。大陸青年就業壓力大，與當地仍有全球矚目的「大廠」、持續招攬中高階人才，是同時存在的兩個事實。

再者，大陸招聘網站民眾本可自行投遞，部分省份針對台灣人的招聘平台也早已存在。「台青e家」是否「統戰」見仁見智，但賴政府近年屢次強調赴陸有風險、成效十分有限。

多數赴陸民眾並非擔任機密要職，也不會主動與大陸黨政軍單位來往。綠營中亦不乏親友在大陸就業、做生意，部分民進黨官員過去赴陸交流也人盡皆知。政府一味升高赴陸風險論述，與民間「體感」卻明顯有落差。

政治歸政治、生活歸生活，才是許多民眾對待大陸的方式。赴陸工作不過是謀求更好的薪資與前程；近年餐飲、科技等領域，也不乏從大陸回台的人才，將所學反哺台灣。

不論大陸失業率多高，畢竟無關台灣政府職責。賴政府官員與其嘲諷大陸失業率，不如深入了解一下台灣民生，問人才為何出走？薪資增長跟不上物價房價、產業過度集中、許多產業中高階人才發展受限，不也是台灣人的痛？

如何穩住兩岸情勢，讓台灣人能「放心出門，安心回家」，才是陸委會的職責。