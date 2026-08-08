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陸學者朱衛東提「統一三段論」 稱兩岸已進入戰略相持後期

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
中國社會科學院台灣研究所所長朱衛東。圖／取自海峽衛視公眾號
中國社會科學院台灣研究所所長朱衛東。圖／取自海峽衛視公眾號

繼日前提出力爭「不統而統」大勢，中國社會科學院台灣研究所所長、全國台灣研究會副會長朱衛東7日表示，兩岸統一可歸納三個階段，統一進程正處於鬥爭極其複雜尖銳的「戰略相持階段」後期。

據中新社，朱衛東7日出席在江蘇無錫舉辦的第12屆兩岸智庫學術論壇時表示，兩岸統一可歸納為戰略準備、戰略相持、戰略決勝三個階段。

他稱，「戰略準備階段」是做強自身，夯實綜合國力，完善法律制度，鞏固一個中國格局，築牢統一的政治與法治根基；「戰略相持階段」是多方力量博弈膠著、鬥爭複雜尖銳的階段，大陸綜合運用融合發展、外交反制、軍事震懾等各類手段，不斷爭取台灣民心，持續擠壓台獨分裂勢力倚外謀獨空間，持續塑造有利於統一的台海態勢。

另外，「戰略決勝階段」是統一條件日趨成熟的階段，伴隨著民族復興大勢不斷向前，各類有利條件不斷匯聚強化，兩岸統一水到渠成，他指，「此時，大陸牢牢掌握推進統一的戰略主動權，將依據屆時的主客觀形勢，最終通過和平商談抑或雷霆一擊完成祖國完全統一。」

朱衛東指出，當前影響兩岸統一的戰略環境與內外條件正在發生歷史性深刻變化，統一進程正處於鬥爭極其複雜尖銳的戰略相持階段後期，「賴清德當局不斷加緊謀獨挑釁，頻頻挑戰大陸底線紅線，致使台海博弈更趨激烈，促使統一的歷史條件持續累積。」

今年6月，朱衛東提出力求形成「不統而統」大勢，但未進一步闡述其意涵。此次他說明，「不統而統」不是「維持現狀」，強調的是「統一現在進行時」，不可將「不統」曲解為不急統一、暫緩推進統一。

朱衛東表示，「不統而統」的核心在於，先塑造統一客觀事實，而非單純坐等統一談判。在完成正式政治統一之前，通過多層次、持續性的行動舉措，將台灣逐步納入「不能不統、不得不統」的事實框架之中，逐步構建起導向兩岸完全統一的現實格局。

朱衛東是大陸的重要台灣問題專家，1989年起即在中國社會科學院台灣研究所任職；2020年8月出任中國社會科學院台灣研究所所長。

統一 戰略 兩岸

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