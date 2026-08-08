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大陸粉絲接連在泰國惹議 駐泰使館發文籲「展現中國公民良好形象」

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
泰國曼谷素萬那普國際機場日前公布畫面指，大批中國粉絲堵在泰航貴賓室前，高舉手機，想捕捉某位藝人畫面。圖／取自微博
泰國曼谷素萬那普國際機場日前公布畫面指，大批中國粉絲堵在泰航貴賓室前，高舉手機，想捕捉某位藝人畫面。圖／取自微博

近期泰國接連發生中國大陸粉絲赴泰參加活動與工作人發生衝突，包括機場追星引發爭議以及國際小說節肢體衝突，大陸駐泰國使館8日發文，提醒赴泰中國公民遵守當地法律法規、文明有序參與活動、尊重當地文化及民眾，並提前了解活動規則。

陸駐泰使館發文指出，進入暑期以來，泰國舉辦多種形式的文化演出、體育賽事、藝人見面會等大型文體活動，吸引不少中國公民前往參與，提醒民眾「遵守當地法律法規，文明有序參與活動」、「尊重當地民眾，維護中泰傳統友誼」、「提前做好準備，瞭解活動規則」、「理性依法維權，通過官方渠道尋求協助」。

文中提醒，在泰期間請嚴格遵守泰國各項法律法規，尊重當地宗教信仰、風俗習慣和文化傳統，自覺服從活動現場秩序和管理規定，文明旅遊、禮貌待人，展現中國公民良好形象；此外，要尊重當地民眾，維護中泰傳統友誼。與泰國民眾交往時，堅持相互尊重、友好相待、平等包容，積極傳遞善意，珍惜並自覺維護「中泰一家親」傳統友誼，增進相互理解和友好交流。

文中點出，要提前了解活動主辦方發布的相關規定，包括入場、拍攝、攜帶物品等要求，或是禁止攜帶外帶食品飲料、限制拍攝區域等，避免因不瞭解相關規則影響活動體驗或正常參與。

近日傳出有中國旅客在泰國素萬那普機場機場與保安衝突，期間機場保安做出涉歧視的「瞇眼」拉眼角手勢。機場說明，涉事22名中國追星遊客，違反安全規定擅自追星入貴賓室，遭拒絕登機，並導致航班延誤，但對有保安員做出「瞇眼」行為致歉，已懲處涉事人員。

時間再往前，今年7月底在泰國舉辦的2026國際小說節，有現場觀眾表示，1名中國粉絲違反活動保留位置規定，移除其他觀眾放置的姓名牌，再以雨傘占位，工作人員之後要求該名粉絲離開，但她疑似拒絕配合，雙方進一步發生肢體衝突。事後，中泰網友在網路上吵成一片，陸駐泰使館也出面呼籲泰國有關部門儘速查明事實。

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