陸藉口颱風「交管」台海 陸委會：無理粗魯聲明極其可笑

受白海豚颱風影響，廣東海事局昨天宣布將對經台灣海峽南口北上船舶實施交通管制。陸委會表示，中共有關部門的無理粗魯聲明，是對國際秩序與規範的無知、漠視與踐踏。

央視報導，廣東海事局決定於6日晚上6點起，對經過台灣海峽南口北上的船舶實施交通管制。海事部門提醒各船舶嚴格遵守交通管制要求，選擇安全水域避風，聽從現場海事管理機構指揮，保障海上安全。

陸委會稍早發布新聞稿，針對中共廣東海事局藉口颱風，宣布對經台灣海峽南口北上船舶實施交通管制一事，陸委會提出兩點聲明：

一、中共假借白海豚颱風來襲，聲稱要管制我國相關海域，已違反聯合國海洋法公約等國際規範。中共有關部門的無理粗魯聲明，是對國際秩序與規範的無知、漠視與踐踏。極其可笑！

二、台灣政府強調，中共沒有任何權利可以對我國海域做任何「管制」或「管轄」行為，台灣自己的事不勞中共費心，還請北京當局自我節制、遵守國際規範，顧好自己的可能災情，不必越俎代庖。

針對廣東海事局宣布將對經台灣海峽南口北上船舶實施交通管制，旅美中國時政評論員鄧聿文此前警告，此舉是廣東海事局以颱風為藉口，實則是要對台灣海峽「內海化」的嘗試。

海巡署也在今天晚間嚴正駁斥並譴責，指出中國無權在台灣海峽實施相關管制，並呼籲商貨輪若收到中方廣播要求，「無需理會」，立即通報相關單位。