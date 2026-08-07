陸聲稱交管台海船舶 陸委會批違反國際規範：不必越俎代庖

中國大陸海事局公告，受到颱風白海豚影響，對經過台灣海峽南口北上船舶實施交通管制。陸委會表示，中共假借颱風名義聲稱管制相關海域，違反聯合國海洋法公約等國際規範。

大陸委員會（陸委會）7日晚間表示，中共假借颱風白海豚來襲名義，聲稱管制我國相關海域，已違反聯合國海洋法公約等國際規範，「中共有關部門的無理粗魯聲明是對國際秩序與規範的無知、漠視與踐踏，極其可笑」。

陸委會強調，中共沒有任何權利可以對我國海域做出任何「管制」或「管轄」行為，「台灣自己的事不勞中共費心，還請北京當局自我節制、遵守國際規範，顧好自己的可能災情，不必越俎代庖」。

中國大陸海事局官網6日公告，颱風白海豚將影響台灣海峽及周邊海域，廣東海事局決定6日晚間6時起，對經過台灣海峽南口北上船舶實施交通管制，各船舶必須遵守交通管制要求，選擇安全水域避風，聽從現場海事管理機構指揮。