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陸假借颱風「交管」台海 海巡署：無權管制、中方廣播別理

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導
海巡署指出中國無權在台灣海峽實施相關交通管制。記者廖炳棋／翻攝
海巡署指出中國無權在台灣海峽實施相關交通管制。記者廖炳棋／翻攝

中國廣東海事局以第13號颱風「白海豚」影響為由，宣布自6日晚間6時起，對航經台灣海峽南口北上的船舶實施交通管制。海巡署今天晚間嚴正駁斥並譴責，指出中國無權在台灣海峽實施相關管制，並呼籲商貨輪若收到中方廣播要求，「無需理會」，立即通報相關單位。

根據廣東海事局發布訊息，氣象部門預測颱風「白海豚」7日白天穿越琉球群島後進入東海並向華東沿海靠近，將影響台灣海峽及周邊海域，因此自6日晚間6時起，對經台灣海峽南口北上的船舶實施交通管制，要求船舶選擇安全水域避風並服從現場海事管理機構指揮。

海巡署對此表示，台灣海峽屬國際水域，領海範圍外依國際法適用航行自由原則，中國沒有權利藉颱風名義對相關水域實施「交通管制」，批評中方是「假借颱風之名、行製造管轄權之實」，不但破壞區域和平，更企圖藉海事管制將台海內水化，營造台海屬其管轄水域的印象，海巡署予以最嚴厲譴責。

海巡署指出，目前透過聯合情監偵手段持續掌握台灣周邊海域狀況，尚未發現中國船舶有異常舉動，也沒有接獲航商反映遭中方廣播干擾。

海巡署強調，航經相關海域的商貨輪若收到中國海事單位廣播要求，不需配合中方所稱的交通管制，應立即向我方相關單位通報；海巡署將持續掌握海上動態，確保船舶航行自由與安全。

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