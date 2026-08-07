中以關係出現裂痕？以色列成都總領事館低調閉館 學者這樣看

以色列駐成都總領事韓嘉迪5日表示，隨著任期結束，以色列駐成都總領事館也將正式閉館，但未說明關閉原因。旅美學者何清漣則解讀，此舉反映中以關係已出現重大裂痕。

以色列駐成都總領事韓嘉迪5日在以色列成都總領事館的微信公眾號發文指出，隨著他的任期落幕，以色列駐成都總領事館也將正式閉館。

該文並沒有進一步說明以色列成都總領事館關閉的原因。

有網友在社群平台X上表示，2014年開館的以色列駐成都總領事館，領區管轄四川、重慶、貴州、雲南，在7月15日就已經「低調收攤」停止全部運作。

中國經濟社會學者何清漣轉發上述貼文，並進一步指出，「這表明中以關係已經破裂，至少有了大裂口」。

本報記者查看其他以色列駐大陸大使館，目前以色列駐華大使館、以色列駐上海總領事館、以色列駐廣州總領事館則均未發布類似消息。