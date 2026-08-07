正中陸下懷？稱台灣最大威脅非解放軍 彭博專欄作家：是北京這招數

彭博專欄作家瓦斯瓦尼（Karishma Vaswani）撰文指出，中國大陸的軍機與軍艦正不斷侵擾台灣，但對岸強大的軍事力量，並非台灣唯一的威脅；早在第一枚飛彈發射之前，北京正試圖說服台灣民眾，反抗將徒勞無功，藉以削弱台灣的政治韌性。

賴政府執政這兩年來內，台灣內部緊張不斷升高。執政的民進黨無法在分裂的國會凝聚團結，國防預算遲遲未過，政治內鬥意味著人民重視的民生成本等事項，均被擱置。這些都正中北京下懷，可大肆宣揚民主有多混亂。

台灣要延續下去，必須保有軍事嚇阻力量。不過，台灣無法單靠無人機、戰鬥機、飛彈，捍衛得來不易的民主。5日起，台灣自5日起開始為期十日的漢光演習，首次將演練遭到海上封鎖，以及行動網路與通訊受干擾等情況。

中國的侵擾是一項強大工具，能以成本較低的方式削弱台灣的治理能力。要防止民眾信心一點一滴遭到侵蝕，反而更加困難。北京正對台灣發動認知作戰，以影響台灣選民的意向，減少對政府的信任。總統賴清德本身的言論，也無助於完成他的志業。他對台灣主權毫不退讓的言詞，雖使支持者大感振奮，卻也引發北京更強硬的回擊，使台灣內部共識更難凝聚。

儘管在護國神山台積電領軍衝鋒下，台灣經濟表現非常亮眼，上半年經濟成長率高達13.72%，為50多年來最高。然而，經濟繁榮並不能換來保障。中國共產黨正試圖強化台灣立法院中，支持北京的聲量。立法院的僵局，正限制賴總統的治理能力，國民黨的立法委員，正阻擋預算案通過，並拖慢關鍵議程。

中國的做法似乎已收效。一份2025年的研究發現，愈愛滑抖音的台灣人，可能愈親中，例如更可能認同統一是大勢所趨，或應該為和平而犧牲民主。

台灣需要進一步提高民眾的媒體識讀能力，以對抗外來勢力侵擾，同時強化民眾認知，信任民進黨可以守護台灣民眾的安全。賴總統也可以進一步強化台灣認同。雖然年輕人可能很容易受到對岸的大外宣影響，但民調也顯示，愈來愈多民眾，認為自己是台灣人而非中國人，尤其是那些從小就在民主社會中成長，對大陸情感聯繫也很薄弱的群體。

中國明瞭自己不必在一夕間贏取台灣民眾的心，因為時間是站在中國這邊。對台灣來說，最大的挑戰在於，能否讓年輕世代願意為守護民主挺身奮戰。