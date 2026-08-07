赴陸工作多年…台師遭公安帶走拘近80天 海基會：疑與一貫道有關

海基會秘書長羅文嘉今天披露，一名在大陸任教超過10年的台灣籍老師，今年5月底遭公安帶走，至今已被拘近80天，海基會推估可能因一貫道等宗教因素被列為國安案件，至今未獲正式說明。另有一名長期在中國工作的台灣民眾，疑因多年前曾與特定人士餐敘遭留置盤查，獲釋後更被警告不得聯繫海基會或台灣政府。

其中一案是一位台灣籍老師，在對岸教書服務超過十年，今年五月被對岸公安帶走，到現在為止已經被拘禁將近80天。

海基會透過方式想了解拘禁留置的原因，但是都沒有正式說明和答覆。海基會也用盡方法來協助家屬聘請律師，來提出對當事人的保障，羅文嘉表示，「一個老師在那邊工作超過十年以上，也會莫名其妙地在某一天就被公安帶走，這就是今天中國境內的危險和風險」。

事後媒體追問案情細節，羅文嘉透露，這起事件發生在五月下旬，海基會6月1日接到家屬陳情，隨即在一周內通知對岸相關單位，從通知到現在已經超過兩個多月。據了解，也不是只有一個老師，有另外兩位老師留置之後放回來了，但這個老師目前還在被拘禁當中。海基會也推論，應該是基於宗教信仰的原因而被認為涉及國安案件。

本報記者詢問，因過往海基會披露的涉宗教案件都與一貫道有關，詢問是否也是相同情況。羅文嘉表示，得到資訊應該也是跟一貫道有關，且三位台灣籍老師都是在當地工作很多年了。

另一案例發生在最近三個月，當事人在中國工作相當長一段時間，有一天被對岸公安留置，海基會收到家屬澄清，後來也透過管道去了解和協助，最後當事人有被釋放，但是對岸警告當事人，不要再去找海基會，也不能跟台灣政府有任何聯絡，

羅文嘉特別強調，當事人後來表示「再也不敢去了，也不想讓這件事情再被討論」，而這起案例的特別之處，是當事人多年前曾跟「某個人」吃過飯，這成為當事人很多年後在中國被國安單位留置盤詢的原因，他表示，「國人真的不能太浪漫、太天真，不能太相信共產黨」。

他呼籲對岸，重視台灣人民在中國境內應該得到的人身安全保障，並呼籲儘速回到兩岸兩會簽署的相關協議來落實，保障雙方人民的基本人權，但遺憾對岸迄今未予回應，也未落實。

羅文嘉表示，相關案例會再整理後向社會做說明，每個案例都是一個故事，都是家人的擔心。每個案例對當事人來講都覺得不可能，但就是真實的案例。

針對立委質疑陸委會、海基會公布台灣人民在中國失聯失蹤的數字有問題。他強調，每筆資料都是根據當事人的家屬陳情整理的，基於隱私和對個別相關當事人的保護，沒辦法公布他們的姓名和相關狀況。

他表示，中華民國立法委員拿台灣人民的納稅錢，應該要照顧台灣人民的安全，和維護兩岸兩會已經簽訂的共同打擊犯罪的協議，來讓它能夠落實。國台辦和中共外交部的發言系統說謊可以臉不紅氣不粗。台灣的立法委員選擇相信國台辦發言系統所說的，卻不選擇手上看到的相關資料，「作為第一線處理兩岸相關業務、解決兩岸往來衍生各種問題和善後工作，覺得很痛心」。