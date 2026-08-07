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藍委提案刪海基會事務費 羅文嘉籲支持預算：恐衝擊救援、文書驗證

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
海基會原於昨天公告，今天下午例行記者會原本是由副秘書長黎寶文主持，但於今天記者會開始前兩小時，公布臨時改為羅文嘉主持。記者陳湘瑾／攝影
海基會原於昨天公告，今天下午例行記者會原本是由副秘書長黎寶文主持，但於今天記者會開始前兩小時，公布臨時改為羅文嘉主持。記者陳湘瑾／攝影

國民黨立委提案刪減海基會1億2千萬元事務費，海基會秘書長羅文嘉今天出面喊話，若預算遭刪，將衝擊人身安全救援、24小時服務專線及文書驗證等業務，呼籲理性面對、支持預算。

立法院審查115年度中央政府總預算案，朝野6日進行二輪協商，國民黨提案全數刪除陸委會9到12月業務費，以及刪減海基會1億2千萬元事務費，並堅持保留提案。

海基會昨天公告，今天下午例行記者會是由副秘書長黎寶文主持，但於今天記者會開始前兩小時，公布臨時改為羅文嘉主持。

羅文嘉開場就表示，今天特別來跟大家，是因為最近到立法院，不管是有關台灣人民在中國失聯失蹤的專案報告，或是預算仍然在審查，到現在還沒有審查結果。所以想利用今天的機會針對立委關心的議題做說明。

他重申，立委提出的預算刪減數，遠遠超出海基會已經執行的，即使沒有超出執行金額，如果照這樣的數字在院會表決，會嚴重影響海基會的業務，包含人身安全救援、緊急救難、24小時服務專線，更嚴重的是包括婚姻、親屬、死亡、財產繼承等攸關人民權益的文書驗證工作都會受影響。

媒體詢問，如果預算案不如預期，海基會將如何因應？羅文嘉表示，如果費用被刪，可能回歸使用者付費機制，調整目前偏低的文件驗證等收費標準。不過，他坦言，假設驗證費用從現行約300元提高至3000元，民眾勢必難以接受，也不是海基會樂見的結果，「難道我要告訴他們這是某某委員造成的嗎？」

羅文嘉表示，去年海基會預算遭刪減9000多萬元時，已被迫縮減多項服務，包括24小時服務專線改為12小時，台商講座、律師諮詢及台商子女夏令營等業務也都停辦。若預算再遭刪減，可能只能民眾自行負擔相關費用，或等明年再辦理。他強調，政府運作不應如此不穩定，讓第一線基層同仁承受極壓力。

羅文嘉表示，自己曾歷經執政黨在國會居於少數的時期，從未看過如今的情況。過去仍有就事論事的空間，也能清楚劃分國家利益與人民基本權益的界線，但如今的情況讓他難以想像。若不幸發生，海基會還是會想辦法克服，但真的不希望讓事情發生，因此趁院會表決前再次誠懇呼籲立委支持預算。

羅文嘉 海基會 陸委會 國民黨 立法院

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