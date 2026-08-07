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陸委會封鎖「台青e家」網站 陸國台辦：給台青多個機會就叫統戰？

聯合報／ 特派記者陳宥菘／北京即時報導
大陸國台辦發言人陳斌華。聯合報系資料照
大陸國台辦發言人陳斌華。聯合報系資料照

陸委會協調相關單位封鎖大陸國台辦推出的「台青e家」網站，國台辦發言人陳斌華7日批評指，「難道給台灣青年多一個機會就叫統戰，讓台灣青年自己比較就叫風險？」實際上越封越證明「台青e家」契合台灣青年需求、戳中民進黨當局痛點。

國台辦日前推出「台青e家」，設置來實習、找工作、去交流、選學校四大板塊。陸委會副主委梁文傑6日表示，該網站涉及兩岸條例相關規定，對岸執意要推出這個網站，陸委會跟相關單位協調之後，已經對該網站進行停止解析的作業，也就是封鎖。

國台辦7日以發言人陳斌華名義發布「答記者問」。他表示，「台青e家」是面向台灣青年的公益性綜合服務平台，旨在回應台灣青年來大陸交流發展的需求，為台灣青年提供交流、學習、實習、就業等全鏈條資訊服務。上線以來，得到台灣民眾尤其是青年的歡迎和認可。

陳斌華批評指，民進黨當局罔顧台灣青年要交流、要發展的願望和需求，公開揚言並封鎖「台青e家」，藉口是個資外洩、拉攏統戰、未統先治，全是「台獨」話術。難道給台灣青年多一個機會就叫「統戰」，讓台灣青年自己比較就叫「風險」，實際上越封越證明「台青e家」契合台灣青年需求、戳中民進黨當局痛點。

他強調，民進黨當局倒行逆施，下指令屏蔽網址、鎖住網頁，但鎖不住台灣青年尋機遇、求發展的心，更封不住「台青e家」在兩岸民眾心中的那扇家門。

陳斌華稱，大陸「十五五」起步有力、開局良好，高質量發展蘊藏廣闊機遇，是台灣青年交流、學習、就業、創業的熱土。大陸始終秉持「兩岸一家親」理念，將持續為台灣青年來大陸築夢圓夢創造更好條件、提供更多便利。歡迎台灣青年積極使用「台青e家」，感受家的溫暖，體驗越來越好的服務。

國台辦 統戰 陸委會 梁文傑 兩岸條例

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