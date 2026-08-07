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4月最後一次公開露面…首任中國金監總局長李雲澤去職 證實涉嚴重違紀違法
首任中國國家金融監督總局局長李雲澤4月傳出被降職進而去職，且被終止全國人大代表資格後，動向一直未明。最新發布的官方文件證實，李雲澤已因「嚴重違紀違法」被罷免全國人大代表職務，連帶使其被免職的原因明朗化。
財新網報導，四川省人大常務委員會公報近日公布，5月27日通過的「關於罷免李雲澤第十四屆全國人民代表大會代表職務的決議」提到，李雲澤「嚴重違紀違法」。四川省14屆人大常委會第27次會議決定，罷免李雲澤的14屆全國人大代表職務，並報請14屆全國人大常委會備案公告。
李雲澤現年55歲，2023年5月被任命為中國國家金監總局首任黨委書記、局長，是首名在中國中央政府機構擔任正部級職務的「70後」（1970至79年生）官員。
中國官方迄今未公布與李雲澤金監總局局長有關的人事變動消息。但在4月底，金監總局官網的「總局領導」欄刪除了李雲澤的資料。路透社當時報導，李雲澤因為違紀問題被降職。中國官方5月任命丁向群接任金監總局黨委書記，此後接任局長。
中國媒體報導顯示，李雲澤最後一次公開露面是在4月22日。
李雲澤1970年9月生，山東煙台人，長期在中國金融系統工作，其中包括在中國建設銀行任職達23年。2016年7月轉任中國工商銀行副行長；2018年9月調任四川省副省長；2023年5月升任新成立的金監總局局長兼黨委書記，職位為正部級。
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