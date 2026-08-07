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日本試射戰斧飛彈 陸國防部：發展武器動向危險、高度警惕

中央社／ 北京7日電
日本自衛隊部署在美國的「鳥海號」驅逐艦於7月29日在太平洋首次進行美國「戰斧」巡航飛彈試射。中國國防部發言人陳曦今天回應，日方加快發展進攻性武器的動向十分危險，值得地區國家高度警惕。圖／AI生成
日本自衛隊部署在美國的「鳥海號」驅逐艦於7月29日在太平洋首次進行美國「戰斧」巡航飛彈試射。中國國防部發言人陳曦今天回應，日方加快發展進攻性武器的動向十分危險，值得地區國家高度警惕。圖／AI生成

日本自衛隊部署在美國的「鳥海號」驅逐艦於7月29日在太平洋首次進行美國「戰斧」（Tomahawk）巡航飛彈試射。中國國防部發言人陳曦今天回應，日方加快發展進攻性武器的動向十分危險，值得地區國家高度警惕。

陸媒澎湃新聞報導，中國國防部針對近期涉軍議題發布訊息。有媒體詢問，據報導，日本海上自衛隊近期進行「戰斧」巡航飛彈實彈試射，日防衛大臣稱面對戰後最嚴峻、最複雜的安全環境，遠程飛彈將成為日一種反擊手段。

對此，陳曦表示，事實已經證明，日方所謂「周邊安全威脅」只是其突破和平憲法和「專守防衛」規制，加速推進「再軍事化」的藉口。

他宣稱，真正威脅日本安全、地區和平穩定的，恰恰是日本國內謀求擴軍備武、加速「再軍事化」的妄動。國際社會必須團結起來、行動起來，共同遏制日本「新型軍國主義」。

飛彈 日本 自衛隊

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