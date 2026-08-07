北京施壓？尼泊爾內政部長才稱不會取消 國際藏學研討會突喊卡

「西藏之聲」6日引述加德滿都郵報（The Kathmandu Post）報導，原定8月下旬在尼泊爾加德滿都舉行的國際藏學研討會，日前遭尼泊爾政府取消。多名尼泊爾政府官員透露，該國政府是在中國持續施壓下作出這一決定。

報導指出，第17屆國際藏學研討會（International Association for Tibetan Studies）籌備歷時4年，原計劃於8月23日至29日在加德滿都大學舉行，聚集來自世界各地研究西藏歷史、語言、文化、宗教、藝術及哲學的學者。

報導稱，尼泊爾內政部長古隆（Sudan Gurung）此前曾公開表示，會議不會被取消，僅會對與會者進行必要的安全審查。然而，幾天後，尼泊爾政府首席秘書卡爾基（Govinda Bahadur Karkee）在與外交秘書拉伊（Amrit Bahadur Rai）商討後，親自致電加德滿都大學高層，要求校方停止舉辦會議。

卡爾基向媒體證實，政府認為會議可能引發敏感問題及安全風險，因此「建議」主辦方取消活動。但一名尼泊爾安全部門負責人則表示，各安全機構經過評估後，並未建議取消會議，而是認為應持續關注情況即可。

多名知情官員指出，中國駐尼泊爾使館自今年6月會議報名結束後，持續就會議向尼泊爾政府表達關切。7月21日，中國駐尼泊爾大使張茂明與外交秘書拉伊會面，要求尼方對可能發表支持西藏言論的與會者保持「警惕」。

7月29日，身兼中國全國政協委員、中國佛教協會前副會長的印順法師訪問尼泊爾期間，也與當地官員討論了此次會議。一名安全官員表示，在相關會談之後，加上中國大使館持續施壓，來自藏人行政中央官方智庫的多位學者隨後退出會議。

一位尼泊爾高級官員表示，北京認為現任尼泊爾政府傾向西方，因此將此次藏學會議視為檢驗尼泊爾外交立場的指標。為了緩解中國方面的疑慮，政府最終決定取消會議。

會議主辦方強調，這是一場純粹的學術活動，與政治無關。主辦方表示，尼泊爾早在2022年便獲選為本屆會議主辦地，籌備工作持續4年，包括北京大學在內的多所中國高校原本也計畫派員參加，約有100名中國學者完成註冊，其中包括中國藏學研究中心研究人員。

主辦方還指出，他們此前已向尼泊爾政府保證，會議期間不會舉行支持西藏或反對中國的政治活動，也不會邀請相關政治人士參與，因此無法理解政府為何最終仍決定取消會議。

加德滿都大學發言人則表示，校方多次向政府說明，此次會議屬於純學術交流，並無任何政治議程，但仍承受巨大壓力，最終不得不退出主辦單位身分，後續是否改由其他地點舉辦，將由國際藏學學會決定。

報導還指出，主辦方認為，中國近期加大施壓力度，與7月1日實施的「民族團結進步促進法」有關。由於該法在國際社會及流亡藏人社區引發多場抗議，北京擔憂藏學會議可能成為討論相關議題的平台，因此進一步遊說尼泊爾政府取消會議。