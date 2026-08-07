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兩岸社團交流節開幕 海協會長張志軍：兩岸民間交流 任何力量無法阻擋

聯合報／ 特派記者陳宥菘／北京即時報導
2026海峽兩岸社團交流節開幕式7日上午在北京市朝陽區舉行。記者陳宥菘／攝影
2026海峽兩岸社團交流節開幕式7日上午在北京市朝陽區舉行。記者陳宥菘／攝影

2026海峽兩岸社團交流節開幕式7日上午在北京市朝陽區舉行，大陸海協會張志軍表示，儘管民進黨當局對兩岸交流設置重重障礙，但兩岸民間交流交往具有強勁的內生動力，是任何力量無法阻擋的。國民黨前副主席夏立言則說，兩岸關係根基在民間，越是在兩岸面臨挑戰的時候，越需要民間交流增進理解。

今年活動延續「百團牽手 百花綻放」為主題，近百個台灣民間社團、約500多名台灣嘉賓出席，規模較去年更盛。

張志軍表示，當前，儘管民進黨當局對兩岸交流設置重重障礙，刻意編造謊言恐嚇台灣的民眾，但今年上半年來大陸的台灣同胞達285萬人次，比去年同期增長24.9％，本屆交流節參會規模較去年大幅增長，也充分表明「兩岸民間交流交往具有強勁的內生動力，是任何力量無法阻擋阻隔的」。

他並對兩岸社團提出三點希望，其中提到要多帶動島內（指台灣）各界同胞走進大陸、瞭解大陸，以消除誤解，凝聚共識，通過深化民間交流，把真實的大陸故事帶回島內。

張志軍批評指，「當前台灣分裂勢力不斷製造兩岸隔閡對立，企圖割裂兩岸同胞的歷史與血脈聯繫，嚴重衝擊台海和平穩定」，喊話台灣社團堅守民族大義，引導台灣民眾認清台獨危害，堅守一個中國原則和九二共識，堅定做堂堂正正的中國人，共同維護民族根本利益。

國民黨前副主席、海峽兩岸經貿文化交流協會會長夏立言表示，他始終相信兩岸關係的最根基在民間、活力也在民間。社團是民間交流的重要力量，相較於其他交流形式，社團交流更貼近人民生活，更貼近基層需求，也更容易建立真誠而長久的關係。

「越是在兩岸面臨挑戰的時候，越需要民間交流增進理解，越需要讓更多的人走一走、看一看，更實際更深層的互相認識。」夏立言強調，交流不是一次性的活動，而是長期累積互信的過程。

交流節由北京海峽兩岸民間交流促進會和朝陽區人民政府共同主辦。北京市政協副主席、北京海促會會長王紅指，交流節已成功舉辦5屆，今年的「首來族」比例過半，參會人員規模創歷屆之最。並將舉辦15場社團沙龍活動，並圍繞文化、科技、生醫康養、基層治理、青年等5個領域展開參訪。

2026海峽兩岸社團交流節7日上午在北京朝陽開幕，近百個台灣民間社團、約500多名台灣嘉賓出席，規模較去年更盛。記者陳宥菘／攝影
2026海峽兩岸社團交流節7日上午在北京朝陽開幕，近百個台灣民間社團、約500多名台灣嘉賓出席，規模較去年更盛。記者陳宥菘／攝影

2026海峽兩岸社團交流節開幕式7日上午在北京市朝陽區舉行，大陸海協會長張志軍（左）、國民黨前副主席夏立言出席致詞。記者陳宥菘／攝影
2026海峽兩岸社團交流節開幕式7日上午在北京市朝陽區舉行，大陸海協會長張志軍（左）、國民黨前副主席夏立言出席致詞。記者陳宥菘／攝影

海協會 社團 張志軍

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