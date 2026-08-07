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廣東因應白海豚管制台灣海峽南口 鄧聿文示警：嘗試台灣海峽內海化

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
8月5日，為因應白海豚颱風，大陸浙江省舟山市沈家門漁港內漁船有序停泊。新華社
8月5日，為因應白海豚颱風，大陸浙江省舟山市沈家門漁港內漁船有序停泊。新華社

白海豚颱風影響，廣東海事局宣布將對經台灣海峽南口北上船舶實施交通管制。旅美中國時政評論員警告，此舉是廣東海事局以颱風為藉口，實則是要對台灣海峽「內海化」的嘗試。大陸官方7月時也曾宣布福建、浙江、廣東三地首次實踐「台灣海峽遠海交通聯防機制」，建立跨區域船舶聯防管制模式。

央視報導，廣東海事局決定於6日晚上6點起，對經過台灣海峽南口北上的船舶實施交通管制。海事部門提醒各船舶嚴格遵守交通管制要求，選擇安全水域避風，聽從現場海事管理機構指揮，保障海上安全。

旅美中國時政評論員鄧聿文7日在社群平台X上發文指出，廣東海事局藉口颱風，對經台灣海峽南口北上的所有船舶實行交通管制。這是要對台灣海峽內海化的嘗試，是對台灣周邊海域實施行政管理。

由於台灣近日展開漢光演習，他特別提到，「演習科目中有反封鎖一項，就看這次台灣當局怎麼應對了。」

大陸此前已公布過類似措施。7月底紅霞颱風期間，廣東海事局公告，對經過台灣海峽南口南下的船舶，以及從廣西、海南方向經珠江口東行北上的船舶實施交通管制，理由是「嚴防船舶進入颱風正面影響區」。

7月初巴威颱風後，中國交通新聞網7月17日報導，福建海事局會同浙江和廣東海事部門三地海事部門以分時分區管控、全域資訊共享、遠端精準預警構建立體化聯防模式，為複雜水域跨區域協同管控提供可複製、可推廣的實踐樣本。

當時報導指出，這是福建海事局會同浙江和廣東海事部門首次成功實踐了「台灣海峽遠海交通聯防機制」。報導還提到，台灣海峽航路繁忙、水域狹長、通航環境複雜，3家單位還實時共享錨地容量和船舶疏導計畫，台灣海峽遠海交通管控專班充分發揮海峽遠海「指揮中樞」作用，每日測算海峽東西部交通流，對海峽在航船舶進行遠端預警。

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