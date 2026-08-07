批評日新版防衛白皮書 陸官媒：突破「專守防衛」最值得警惕

日本防衛省公布「2026年版防衛白皮書」，提到中國軍艦在太平洋的活動不斷擴大，並稱中國的相關軍事活動是「嚴重關切事項與空前大的戰略挑戰」。大陸官媒喊話，任何逆時代潮流而動的軍事擴張圖謀，都注定以失敗告終，還指日本突破「專守防衛」底線、推動自衛隊向進攻性力量轉變，是新版白皮書最值得警惕的危險指向。

大陸官媒《人民日報》7日刊發署名「鐘聲」評論文章，指高市早苗政府上台後的首份《防衛白皮書》，通篇翻炒「周邊安全威脅」，新增「新型作戰方式」、「強化防衛生產與技術基礎」等章節。顯示已非戰後日本標榜的專守防衛原則，而是被軍國主義餘毒浸泡已久的野心。

面對日方指控，該文稱，日本才是推高地區安全風險的始作俑者。日方接連發表涉台錯誤言論，操弄周邊安全議題，加速西南諸島軍事化布局，持續推進擴軍備戰。新版白皮書再次無端抹黑指責中方，炒作所謂「中國威脅」，妄議中國台灣事務，粗暴干涉中國內政。

文中稱，新版白皮書裡，突破「專守防衛」底線、推動自衛隊向進攻性力量轉變，是其中最值得警惕的危險指向。裡頭單設「新型作戰方式」章節，是「圖謀構建跨域融合作戰體系」，該文指日方近期種種行動，是推動自衛隊從防禦型力量全面轉向具備主動打擊、前沿威懾能力的進攻性軍事力量。

文中也點名白皮書大幅擴充「強化防衛生產與技術基礎」篇幅，批評其以「帶動經濟增長」、「技術軍民兩用」為說詞，將軍工產業包裝為經濟新增長點，為放寬武器出口管制、擴大跨國聯合研發、模糊軍民技術邊界尋求合理性，將軍工利益與軍事擴張深度綁定，形成「相互助推的危險循環」。