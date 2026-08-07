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分析：中國反制美國留一手 預留川習對話空間

中央社／ 香港7日電
圖為5月美國總統川普（右）訪問中國離開前跟中國國家主席習近平（左）道別。路透
圖為5月美國總統川普（右）訪問中國離開前跟中國國家主席習近平（左）道別。路透

中國日前公布多項反制美國的措施，以回應美方對中方推出各種經貿限制措施，有港媒分析，中方的反制措施「沒有把拳頭揮到最盡」，刻意保留重要籌碼，客觀上是為籌備中的9月中美元首會面預留對話空間。

星島日報今天刊文表示，中方這一波反制屬於針鋒相對的對等回擊，主要鎖定無人機零件及技術等特定領域。

至於稀土這張戰略資源牌，這次中方「刻意按着不出」，因為稀土牽涉全球高科技產業鏈，一旦啟動相關管制，雙方博弈會再度快速升級，市場恐慌情緒也會放大。

文章認為，中方選擇暫時擱置這一選項，不是不敢，也不是沒有手段，很明顯是為中美關係保留轉圜餘地，不想把兩國關係搞得太僵，畢竟從去年初大打關稅戰，到如今雙邊關係站穩回暖，兩國經過多輪反覆會談，過程並不輕鬆。

據分析，中方這次的邏輯很清楚，即美方做了損害中方利益的事，就一定要予以回應，不能讓對方覺得可以肆意加碼而不用付出代價。與此同時，又要控制衝突的強度，避免徹底關閉談判大門。

事實上，中國商務部發言人就曾說，「反制措施總體上是克制的。中方珍視中美經貿關係來之不易的穩定。」

文章表示，面對川普政府善於製造突發局面的行事風格，經過數年較量，中方應對的手法「愈發從容」、日趨成熟，形成一套穩定的應對思路：既要亮明立場，又不切斷往來通道，剛中帶柔，拿捏分寸，張弛有度。

文章表示，下月中國領導人若實現訪美，將是兩國梳理分歧、穩定雙邊關係的又一重要契機；北京現在有限度反制，相當於把問題擺出來，提醒華府哪些作法無法接受，哪些紅線不可逾越。

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