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黎智英重判後 港府終止調查壹傳媒

聯合報／ 香港特派員李春／香港報導
壹傳媒創辦人黎智英。 路透
壹傳媒創辦人黎智英。 路透

港府財政司司長陳茂波八月五日宣布，依據香港的「公司條例」，指示審查員終止有關壹傳媒案之調查，其中關鍵考量是公司已清盤、上市地位取消，及公司其高層定罪。

黎智英連同壹傳媒集團旗下的蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報網際網路有限公司，被控「串謀刊印、發佈、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物」罪，已於二○二一年十二月十五日遭香港高等法院頒令清盤，目前相關程序持續進行中。

涉案公司上市地位，已由香港聯合交易所在二○二三年一月十二日正式取消壹傳媒的上市地位；關於涉案公司高層定罪與解散，壹傳媒多名前高層及旗下子公司因涉及危害國家安全等罪名被判刑及解散。

是以港府財政司司長說，壹傳媒已被法庭頒令清盤，其上市地位亦取消，已無需要繼續調查壹傳媒的事務，又稱壹傳媒的管治及財政問題，以及其高層管理人員利用公司進行不法行為，純屬個別事件，香港政府致力維護香港國際金融和商業中心的地位及信譽。

香港法律界人士說，黎智英已按國安法案判刑坐目前最長的刑期，港府並未宣稱要停止對黎智英本人涉案的調查，但已明確宣布終止對壹傳媒的公司事務調查。

港府方面認定，終止涉案公司的調查的決定，與黎智英個人的刑事案件完全無關，黎智英本人的已裁定的刑期維持不變。黎智英被以國安法控罪罪名成立，今年二月九日被判處總刑期二十年監禁，他已開始就此服刑。如果港府要加控新的罪名，還可實施獄中拘捕和控告。

壹傳媒 港府 黎智英

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