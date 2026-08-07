談談打打 新一輪美中國力拉鋸戰

中美貿易戰、科技戰近來加劇。美國加大制裁大陸，從高端的人形機器人到低端的瓜子、水餃和衣服；大陸也毫不示弱的五箭齊發反制。如此關係緊張下，中美雙方尚未叫停一個多月後的習近平訪美計畫，頗讓人霧裡看花。

當前中美互相祭出對應的制裁措施似乎又回到去年四月，中美互徵關稅到百分之一百廿五的互槓循環，但從多年來中（共）美交手歷程看，不論熱戰或冷戰，「談談打打」早已是中美的相處之道。

一九五○年十月中共志願軍進入朝鮮（北韓）與美國為首的聯合國軍作戰，中共自知裝備不如美軍，以「邊打邊談、以打促談」與美軍交鋒，結果雙方停火、再打，共持續二年多才結束戰事。

從二○一八年開始的中美貿易戰，到現在覆蓋各經貿、科技和地緣政治等領域的中美競爭已形同另一種新冷戰模式，這八年來，中美也經歷多次的談判、再制裁的循環歷程。

就以最近一周來說，美國七月廿八日宣布管制已占全球出貨量百分之七十四的中國機器人；隔天制裁六家中國航運企業；八月三日，恰恰瓜子、思念水餃、七匹狼服飾等四十三家企業被禁止進口。

現在中方的太陽能產業也可能被打壓，而大陸的華為、新能源汽車、商用無人機等多個品項行業早在多年前就已陸續以高關稅或國安等理由被排拒美國市場之外。等於大陸的高端、中端到低端產業全覆蓋的被美制裁。

當然，大陸八月五日也以「五箭齊發」方式精準對等反制，落實大陸那句「談，大門敞開；打，奉陪到底」。其實在一九五○年抗美援朝時，還有一句叫「你打原子彈、我打手榴彈」（你打你的、我打我的延伸版），意思是大陸不希望打，但美國一定要打，就會打到底。

七十多年後，時空改變，中美雙方的綜合體量已趨近，雙方多個領域互有領先，也都難以徹底擊敗對手，相互制裁累了還得坐下來談，留著中美元首最後溝通的管道，讓彼此各有台階下，或是中美交手的歷史規律。