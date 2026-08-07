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公布五項措施 陸官媒：對美反制只會更硬

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
針對美國將數十家中企列入防止維吾爾人強迫勞動法實體清單，中國祭出五項反制措施，包括加強無人機相關兩用物項出口管制。 中新社
針對美國將數十家中企列入防止維吾爾人強迫勞動法實體清單，中國祭出五項反制措施，包括加強無人機相關兩用物項出口管制。 中新社

大陸五日下午公布五項對美反制措施，大陸官媒環球時報社評指出，這次中方的反制措施總體上是克制的，但警告如果美方執意推出新的對華限制性措施，「中方的反制只會更硬；我們不會客氣，也絕不客氣」。

大陸商務部明確表示，這五項反制措施是針對美國聯邦傳播委員會（ＦＣＣ）近日採取先進機器人設備、電力逆變器進口限制措施，以及美國國土安全部將四十三家大陸實體列入「維吾爾強迫勞動預防法實體清單」。

環球時報指出，此次反制「沒有籠統地針對美國企業，也沒有擴大到正常經貿合作領域」，而是堅持「行為與責任相對應」，將政策成本傳導給直接參與損害大陸企業合法權益的相關美方主體。這種做法有助於劃清從事正常商業活動與參與單邊制裁之間的界限。

文章質疑，美國在七月卅日中美經貿牽頭人視訊通話後，隔天就將大陸實體列入新疆強迫勞動實體清單，「如此行為，何談誠意？何來信用？中方採取必要反制措施，不是為了升級對抗，相反恰恰是為了維護共識的嚴肅性」。文章強調，精準反制正是在維護中美合作底線。

央視旗下「玉淵譚天」則指，美國大陸的先進機器人實施進口限制，理由又是那套「國家安全」，反映的是「美國眼見中國機器人已經賣到全球，自己還在研究『投資建廠』，焦慮的美國政府只能『限制了再說』。」

文章提到，大陸製智能仿生機器人出口金額在半年內增長超過五倍；且出口最多的國家就是美國，美國是大陸機器人第二大出口市場。而「最近一段時間，美國接連以各種理由，打壓制裁中國企業。其中，很多都是中國科技發展的最新成果。競爭不過就限制，這樣的做法，當得起一句：美國人失掉自信心啦？」

對美 大陸商務部 維吾爾

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