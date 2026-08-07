打擊陸光電產業 美擬對多晶矽加徵15％關稅

美國打壓陸製產品再一樁，川普政府擬憑藉「二三二條款」針對多晶矽與衍生產品課徵百分之十五關稅與設定最低價格，最快將於美東六日公告。此舉被認為旨在保護美國製造，並打擊在太陽能領域具有全球領先優勢的大陸企業。

路透引述四名知情人士透露，川普預計發布公告，對進口多晶矽、晶圓、太陽能電池及太陽能模組設定最低價格，並另對多晶矽衍生產品課徵百分之十五關稅。

現階段大陸約占全球太陽能產品製造產能的百分之八十。彭博指出，這是川普為了刺激美國製造業發展和實現供應鏈多元化而採取的最新舉措。

美國「貿易擴展法」第二三二條款授權美國總統可基於「國家安全」考量，經商務部調查後對特定進口產品採取加徵關稅或設定配額等限制措施。路透指出，美國商務部對多晶矽進行的國家安全調查已持續一年。目前也正依此法調查無人機、工業機械等產品的進口情況。

報導引述智庫「保衛民主基金會」高級研究員辛格爾頓指出，大陸憑藉補貼和長期產能過剩確立了在多晶矽領域的主導地位，這種做法將價格壓低至不可持續的水平，並削弱了競爭對手的實力；設定價格下限並輔以關稅，或許能為美國生產商提供生存空間；但相關政策需要經過謹慎權衡，以確保在本土晶圓和電池產能迎頭趕上之際，仍能獲得可靠的原材料供應。

報導表示，在川普拍板前，白宮拒絕置評；美國商務部也未回應置評請求。大陸駐美大使館發言人則批評美方這項貿易調查，應通過平等對話，妥善解決各方關切。

多晶矽是一種超高純度的矽材料，廣泛用於智慧手機、醫療設備、精準導引武器及飛行控制系統。純度較低的太陽能級多晶矽更為常見，是製造晶矽太陽能板主要原料。

大陸商務部五日祭出加強無人機相關兩用物項對美出口管制、將七家美國實體列入反制清單等五項反制措施，報復美國近期對中國一系列的制裁，並強調中方的反制措施「總體上是克制的」，但警告，若美方執意推出新的限制性措施，「中方將進一步反制」。