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學者質疑陸委會封「台青e家」行政擴權 梁文傑：歡迎國台辦來提告

聯合報／ 記者陳湘瑾／台北即時報導
陸委會副主委梁文傑。 記者陳湘瑾／攝影
陸委會副主委梁文傑。 記者陳湘瑾／攝影

陸委會今證實已跟相關單位協調，封鎖國台辦「台青e家」。中正大學傳播系教授羅世宏質疑，這項作法目前具有行政擴權的高度疑慮。陸委會副主委隨後發文回應，如果國台辦覺得我們封鎖他們的網站不開心，歡迎來台灣法院提告。

陸委會於今天下午例行記者會公布，「台青e家」涉及兩岸條例，我方法令有明確規範，對岸還是執意要推出這個網站。陸委會跟相關單位協調之後，已經對該網站進行停止解析的作業，也就是封鎖。

羅世宏隨後在其臉書提出六點質疑，並指出，這項作法目前具有行政擴權的高度疑慮，但要做出最終判斷，仍須看到正式的法律與處分文件。

他表示，如果實際情況只是陸委會認定「有風險」，與相關單位協調之後，在欠缺明確封鎖法源的情況下，透過DNS技術使全台使用者無法連線，又沒有通知、期限與救濟機制，那就不只是一項技術措施，而是以行政協調建立一套法律未曾明文授權的網路封鎖制度。

羅世宏進一步指出，陸委會若認為「台青e家」確實對國家安全或個人資料安全構成急迫威脅，最有力的回應，不是只強調封鎖的必要，而是公開完整的法律依據、處分文件與程序設計，讓這項決定經得起檢驗，「目前外界看到的，仍然只有半套說法」。

梁文傑也在其社群平台X發文表示，「我簡單回覆這位所謂的傳播學者羅世宏教授，如果國台辦覺得我們封鎖他們的網站不開心，歡迎來台灣法院提告。我們也會同時提告，他們把我們台灣所有的網站都封鎖了」。

國台辦 梁文傑 陸委會

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