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饒慶鈴錄影參加海峽論壇會挨罰？梁文傑曝：內容未觸政治議題

聯合報／ 記者張鈺琪／台北即時報導
台東縣長饒慶鈴日前以錄影方式參與海峽論壇，事後卻有匿名官員揚言將交主管機關查處。聯合報系資料照
台東縣長饒慶鈴日前以錄影方式參與海峽論壇，事後卻有匿名官員揚言將交主管機關查處。聯合報系資料照

台東縣長饒慶鈴今年6月以錄影方式參加海峽論壇「涉台10項措施對接簽約會」，目前正由內政部移民署查處。由於移民署過去曾有針對錄影參與活動開罰的先例，媒體關切饒慶鈴是否會被比照辦理。陸委會今（6）日回應，當初確實認為以錄影方式參加「不妥」，但饒慶鈴的發言主要是客套話、場面話，沒有觸及政治性議題，跨部會「應該很快就會做出一個決定」。

第18屆海峽論壇6月13日在大陸廈門舉行，台灣方面由張榮恭代表致詞，另外包括無黨團結聯盟、新黨、親民黨、民眾黨等多個政黨亦有代表出席大會。陸委會禁止中央機關及地方政府人員參與相關活動，並未核准饒慶鈴赴陸申請案，她其後改以錄影方式參與。

陸委會6日下午舉行例行記者會，由陸委會副主委兼發言人梁文傑主持。有媒體提問，陸委會主委邱垂正5日表示，移民署過去曾有針對錄影參加活動開罰的紀錄，饒慶鈴一案是否也將比照辦理？

梁文傑回應，「這件事情我上次已經有說過了，我們看了饒縣長在對面論壇以影片發表的內容，基本上沒有觸及什麼政治議題，主要是以『客套話』和『場面話』為主」。

梁文傑指出，所以目前看起來，應該「很快就會做出一個決定」，但因為這是跨部會的，所以時間可能稍微有一些延遲，不過應該還是很快就會做出決定。

另有媒體追問，饒慶鈴以錄影方式參加海峽論壇，是否涉及《兩岸人民關係條例》第33條之1所規範的合作行為，即「台灣地區人民、法人、團體或其他機構，非經各該主管機關許可，不得與大陸地區黨務、軍事、行政、具政治性機關（構）、團體或涉及對台政治工作、影響國家安全或利益之機關（構）、團體為任何形式之合作行為」。

梁文傑回應，用錄影的方式參加，「確實我們當初是認為不妥」，但是錄影還是要看它的內容有沒有「合作行為」，其實主要還是取決於內容。

陸委會6日下午舉行例行記者會，由陸委會副主委兼發言人梁文傑主持。記者張鈺琪／攝影
陸委會6日下午舉行例行記者會，由陸委會副主委兼發言人梁文傑主持。記者張鈺琪／攝影

饒慶鈴 海峽論壇 海峽 梁文傑 陸委會

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