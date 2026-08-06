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福州海青薈釋2千職缺 吸台建築師、運動員等赴陸就業

聯合報／ 記者林宸誼／福州即時報導
大陸國台辦副主任吳璽。記者林宸誼／攝影
大陸國台辦副主任吳璽。記者林宸誼／攝影

第十四屆福州海青薈主場活動6日舉行，福州發布面向台青的2000多個職缺，和支持建設「海峽青年發展型城市」第三批10條措施，期待吸引台灣建築師、教師、醫師、運動員等赴陸就業，也鼓勵台青到福州做直播，並落實在福州設研究生新考點政策。

本屆海青薈以「交流·奮進·融合」為主題，舉辦涵蓋文化、體育、人才、科技等各領域的40多項兩岸青年交流活動。

福州市委書記郭寧寧表示，今年邀請超過2000名兩岸青年和嘉賓參訪交流，其中台灣青年超過1300人，首次參加海青薈活動的新面孔超過一半，也就是750人，已成兩岸青年交流的金字招牌。

郭寧寧宣布，福州致力於建設「海峽青年發展型城市」，在之前已經公布的兩批17條政策基礎上，今年海青薈再推出第三批10條支持措施，推動台青從「安家」到「安心安業」，共享大陸發展機遇。

包括支持兩岸建築師團隊參與城市更新；鼓勵福建海峽銀行等金融機構推出純信用青年創業貸，對兩岸青年提供創業金融支援；透過發放消費券等形式，支持兩岸青年以人工智慧技術賦能微短劇、直播電商等新業態。

以及支持福州學校、醫院科研機構等用人單位聘任台灣青年專業人才；支持兩岸青年人才科技成果轉化，為兩岸青年人才項目落地提供資金等方面的支援。

支持台資企業等創新主體，同等參與市級科技重大「揭榜掛帥」專案徵集；鼓勵台灣高層次青年人才同等參與科技遴選；支持兩岸青年來榕開展科技創新、文化傳承相建相創等主題實踐。

落實國家關於內地高校面向港澳台招收研究生，在福州設立新考點；深化兩岸青年體育交流，鼓勵台胞加入市縣隊伍，參加各類體育比賽，支持各級學校社會體育組織開展兩岸橄欖球、棒壘球等體育專案交流合作。

最後是福州機場推出「福往福來」，兩岸青年親子遊、蜜月遊、研學遊等兩岸青年主題旅遊產品，為兩岸青年提供住宿、車輛接駁等便利服務。

大陸國台辦副主任吳璽表示，今年是「十五五規劃」開局之年，新質生產力的推進將為兩岸青年提供更多發展機遇。希望更多的台灣青年朋友把握時代機遇，與大陸小夥伴們一起追夢，圓夢入夢，共同參與體驗和分享中國式現代化的萬千氣象。

吳璽呼籲兩岸青年登高望遠，站在歷史正確一邊，堅定守護中華民族共同家園，共同追求國家統一和民族復興。

福州市委書記郭寧寧。記者林宸誼／攝影
福州市委書記郭寧寧。記者林宸誼／攝影

運動 職缺 建築師 兩岸

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