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雲林縣長身邊爆出有共諜 梁文傑：重點是發現後的態度是什麼

聯合報／ 記者張鈺琪／台北即時報導
陸委會6日下午舉行例行記者會，由陸委會副主委兼發言人梁文傑主持。記者張鈺琪／攝影
陸委會6日下午舉行例行記者會，由陸委會副主委兼發言人梁文傑主持。記者張鈺琪／攝影

雲林縣長張麗善前秘書施亮言涉嫌將張麗善訪日行程提供給男子黃柏崴，再轉交中共宣傳部門人員。黃柏崴遭北檢就《國家安全法》等3罪求刑合計13年。陸委會今（6）日表示，中共「用盡各種方式在滲透台灣的各個政黨」，每個政黨、重要政治人物身邊的助理、秘書，都可能被滲透，重點是發現後的態度是什麼。

陸委會6日下午舉行例行記者會，由陸委會副主委兼發言人梁文傑主持。有媒體提問，黃柏崴涉嫌取得全國民眾個資，並將張麗善訪日行程提供給中共宣傳部門的「穆姓主任」，遭台北地檢署求刑合計13年，陸委會對此有何看法？

梁文傑回應，「我們的看法還是一樣」。中共它是用盡各種方式在滲透台灣的各個政黨，每一個政黨都是滲透的對象。每一個重要的政治人物身邊的助理也好、秘書也好，都有可能被滲透。

梁文傑指出，重點不是被滲透，是你發現被滲透之後，政黨到底是什麼態度。你是勇敢地面對問題，還是否認、要掩蓋？「這個是不一樣的」。

根據檢調調查，黃柏崴2023年間透過暗網取得逾4千萬筆國人戶籍及勞健保資料，除涉嫌出售給徵信業者，也被控為取得中國方面資助，同意刺探、蒐集我國情報，並找上時任張麗善秘書的施亮言合作。

檢方指控，施亮言將張麗善赴日的航班、住宿及拜會地點等資料提供給黃柏崴，再轉交給中共的「穆姓主任」。台北地檢署偵辦後，認定黃柏崴涉犯《國家安全法》等3罪，具體求刑合計13年；施亮言則涉犯《國家安全法》、洩密等罪，依法提起公訴。

雲林縣長張麗善。聯合報系資料照
雲林縣長張麗善。聯合報系資料照

梁文傑 共諜 雲林 張麗善

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