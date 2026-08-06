公務員赴陸探親須報親友、留電話？梁文傑：只是必要資訊

針對公務人員赴陸探親須提供親友姓名及大陸地區聯絡電話，陸委會今（6）日表示，相關要求「應該還算妥適」，並沒有太過侵犯公務員個人的隱私，「那只是我們需要知道、必須要知道的一些資訊而已」。

根據內政部移民署網站資訊，政務人員、縣市首長、簡任第11職等以上公務員，以及涉及國家安全、利益、機密或核心關鍵技術業務等特定身分人員赴陸，須於線上系統登錄赴陸起訖日期及活動主旨，並檢附赴陸事由佐證資料，以及探親、探病緣由等有助說明活動性質的文件。

陸委會6日下午舉行例行記者會，由陸委會副主委兼發言人梁文傑主持。有媒體提問，據了解，公務人員赴陸探親，須向所屬機關提供大陸親友名單及當地聯絡電話，陸委會如何評估相關規定是否符合比例原則及妥適性？

梁文傑回應，現在公務人員要赴大陸，就必須請假跟填寫申請表，「如果你寫的是探親，那你就必須要說我在大陸有什麼親友。你既然寫探親，你當然就要提供親友的姓名，那你在大陸的聯絡電話也是需要的。」

梁文傑指出，如果公務人員拿自己的手機去大陸，在大陸地區的聯絡電話，可能就是本人原有的手機號碼。至於行程部分，目前沒有要求詳細到每天都要填寫。

他說，「如果你是純粹去旅遊或者是跟團，那你就要提供這個旅行社提供的旅遊行程，這個是我們目前的要求。」

梁文傑表示，「我想這個應該還算妥適，並沒有太過侵犯公務員個人的隱私，那只是我們需要知道、必須要知道的一些資訊而已。」

另有媒體追問，政府目前仍禁止旅行社組團赴陸旅遊，要求公務人員提供旅行社行程，是不是跟現行政策有所衝突？是否有公務員已經提供旅行社相關行程？

梁文傑說，他所指的情況，是部分公務人員與家人、朋友自行揪團，再請旅行社協助設計客製化行程，以及代訂機票、飯店和安排交通。

梁文傑表示，「這種的話，它一定是有一個明確的行程表，這個行程表如果是這樣型態的話那就需要提供。」

他並指，如果公務人員申報赴陸探親，就要說明探訪哪一位親戚；如果是赴陸參加會議，也要告知是哪一場會議，例如提供會議邀請函或相關資料，「這些都是要提供的資訊」。