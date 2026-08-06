大陸祭出入境新規 陸委會示警「這3類人」要小心

大陸將自9月15日起實施新的出入境規定，陸委會副主委梁文傑今天特別提醒，針對新規定中的內容，台商、台籍幹部、在大陸投資的科技業者，會特別有比較高的風險，呼籲台商及國人做好風險評估。

大陸國務院總理李強日前簽署國務院令，公布出入境管理新規，明定大陸公民若違反出口管制、技術進出口管理等規定，可能危害國家產業安全、技術安全，有關部門可決定不准其出境。

梁文傑今天在例行記者會上說明，中共對於其公民和外國人士的出入境，本來就是高度管制，幾乎是可以隨意的禁止出入境，這一次是用法制化的名義公布條例，把原來比較隨意的事情披上法律的外衣。

他特別點出，當中有違反出口管制或技術出口的規定，這一類人很可能跟台灣比較有關係，台商、台籍幹部、在大陸投資的科技業者等，很可能不知道自己違反出口管制或技術出口的規定，陸委會認為這類人士是特別有比較高的風險，呼籲台商及國人做好風險評估。

針對我方是否會有相應的赴陸提醒措施，梁文傑表示，這個規定剛剛發布，陸委會還在關注相關的發展。過去已經多次提醒公務員，現在可能要進一步提醒，在陸投資、從事科技業或是半導體等相關規定的台商或台幹，這部分確實需要注意。